La primera cerveza tostada elaborada con mirabel se fabrica en O Rosal

Se trata de una cerveza “cien por cien” hecha en Galicia, de alta calidad y de producción completamente ecológica, situada en la categoría premium y que llama la atención “por su carácter y exclusividad”, y que la compañía ha llamado vulgarmente como la Pelirroxa da Terriña por su color y origen. Según apunta el gerente de la empresa, Salvador Martínez, desde la salida al mercado este nuevo producto “ha llamado mucho la atención” por su originalidad. Ahora mismo se puede adquirir en la propia página web de Mirabel do Rosal y también se ha comenzado a distribuir por establecimientos gourmet.

Con esta nueva cerveza la empresa rosaleira engrandece su catálogo de productos transformados del mirabel que ya viene distribuyendo en los últimos años bajo la conocida marca comercial Alén do Val, “siempre enfocados al mercado gourmet y delicatessen y a la restauración de calidad, cumpliendo así con el objetivo de poner en valor una fruta local y singular como es el mirabel.

Las notas de cata de esta cerveza tostada elaborada a partir del mirabel deshidratado ofrecen en cuanto a su aspecto un color cobrizo y una presentación cristalina que contrasta con la espuma en color crema. La burbuja es fina y ligeramente persistente. Respecto al aroma, es suave y discreto, destacando las notas herbáceas junto a toques de caramelo, que combinan con los sabores de las frutas en la boca. Y respecto al sabor, es tirando a seco, ligero y agradable, dejando notas a maltas tostadas, café, caramelo y frutas confitadas o pasificadas. Muestra un gran equilibro entre lo dulce y amargo, quedando una agradable sensación de frescor al ser degustada.

Esta cerveza tostada es el segundo producto de este tipo elaborado a partir del mirabel que comercializa la empresa rosaleira. En el mercado ya tienen una cerveza rubia, que lanzaron aproximadamente hace un año y que en su caso se elaboró con fruta fresca. Mirabel do Rosal ha recibido recientemente el premio al mejor productor sostenible de la mano de BBVA y el Celler de Can Roca, por lo que todos los productos Alén do Val incorporan un nuevo sello en el etiquetado que reconoce este galardón y que informa al consumidor.