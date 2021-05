La sostenibilidad alimentaria marca la programación de la sexta Semana Gastrocultural que celebra el centro de Formación Profesional EFA A Cancela de As Neves. Unas jornadas destinadas a ampliar los conocimientos académicos del alumnado y a convencerlos del futuro del rural. Ayer tuvo lugar la primera sesión, cuyo protagonista principal fue Javier Olleros, chef y fundador de Culler de Pau, el único restaurante de Galicia con dos estrellas Michelin. Olleros hizo hincapié en la relación con el entorno para poder sacar adelante, a pesar de las dificultades, un proyecto tan ambicioso como es un restaurante de alta cocina en un lugar como O Grove, con una población que apenas supera los 10.000 habitantes. “Sabía que solo con la gente de O Grove no iba a llenar el restaurante; pero me valía con que le tuvieran cariño”, confesó el chef.

Precisamente las dificultades que provocaron el cierre de Culler de Pau en 2014, cuando ya poseía una estrella Michelin, fueron retratadas por el director de cine Alberto Baamonde en el documental “O equilibrio dos opostos”. El alumnado pudo visualizar dicho cortometraje el pasado martes, para así comprender mejor el relato que ofrecieron ayer Javier Olleros y Alberto Baamonde, también presente en la jornada inaugural de la Semana Gastrocultural, que tuvo lugar en el Auditorio de As Neves. “El documental fue una terapia para los dos”, explicó el director, que también puso en valor lo autóctono.

Se celebrarán catas de miel, requeixo, licores y vinos de la D.O. Rías Baixas

Esta primera jornada gastocultural fue inaugurada por la presidenta de la Diputación, Carmela Silva; el alcalde de As Neves, Xosé Rodríguez; la directora de la EFA A Cancela, Lara Fernández; y la presidenta de la Asociación Profesional EFA A Cancela, María del Carmen Gil. Esta última destacó que el objetivo de la actividad es que el alumnado de los cinco ciclos formativos del centro (Panadería y repostería; Enfermería; Educación infantil; Empresa y gestión administrativa; y Administración y finanzas) conozcan todos los proyectos que se pueden llevar a cabo en el rural, donde “se puede emprender”, animó María del Carmen Gil.

Calidad de los productos

La temática central, sostenibilidad alimentaria, fue propuesta por la profesora del ciclo de Panadería, en relación a las necesidades actuales. Ayer se abordó desde un punto de vista más general, y para ello se celebró una mesa redonda en la que participaron Carlos Pérez, asesor de residuos de la Diputación de Pontevedra; Alejandra González, ingeniera agrícola de As Neves; Antonio Méndez, del Hotel da Natureza Nande; y Rubén Gutiérrez, responsable del departamento Agro de Aceites Abril.

Hoy se profundizará en la variedad y procedencia de los productos y mañana en la calidad y revalorización del medio rural. Para ello se realizarán las catas “Coñece a qué sabe a nos aterra”, en la que el alumnado podrá comprobar la calidad de los productos de su entorno, como la miel, el requeixo, los aguardientes y licores tradicionales de Galicia, así como una amplia variedad de vinos de la Denominación de Origen Rías Baixas producidos en las distintas bodegas de As Neves.