As Neves triunfa en los postres

La cocina es innovación en los fogones de los restaurantes pero también en obradores de pan y pasteles. Ayer el alumnado del centro de FP A Cancela de As Neves pudo comprobarlo una vez más logrando una perfecta mezcla de sabores en la que los protagonistas fueron el requeixo, elaborado en la localidad, y la repostería de Melide, con los melindres como buque insignia.

Fátima Estévez, profesora del centro, explicó que ayer se desplazó a Tortoreos, parroquia donde esta la escuela, Alberto Rodríguez, que es repostero de la pastelería El Estilo de Melide “especializada en los famosos melindres”. “Es un dulce con una gran fuerza, como las rosquillas de Ponteareas, y nuestra pretensión con su presencia en la escuela era que el alumnado trabajase esa forma de elaboración...”, dijo.

No es la primera vez que el centro acoge estas clases pero en la jornada de ayer el interés fue muy especial, según indicó Estévez, porque no solo se trataba de aprender sino de maridar con productos locales, en este caso el requeixo y el vino de Rubiós.

Materia prima esencial

“En la primera parte, Alberto nos habló de la materia prima como esencial para un buen producto, porque si no trabajamos con elementos de primera calidad el resultado no será bueno... En la segunda parte se vio la técnica y la diferencia entre lo artesano y lo industrial, eso marca la diferencia en este tipo de dulces...”

“La última parte fue la mezcla en postres de restaurantes, los ricos (otro postre de Melide), almendrados y melindres... Así durante la actividad también se elaboraron peras al vino con vino de Rubiós, con tierra de rico y cremoso de requeixo, entre otras elaboraciones”, asegura la profesora.

Alberto Rodríguez se mostró satisfecho por trabajar con alumnas y alumnos de As Neves “porque tenemos que enseñar a los futuros responsables de los obradores el trabajo que se hace”. El pastelero indicó que se enseña a elaborar “pero no descubrimos el secreto, porque cada obrador de Melide tiene su propia forma de trabajar... No venimos a enseñar los secretos sino a explicar en las escuelas cual es el trabajo que se hace”.

“Nos sentimos en la obligación de que se conozca la repostería gallega, no tendría sentido que los profesionales que salgan de las escuelas gallegas no estén familiarizados con los productos que se elaboran en Galicia.