Seis partidos optan al Concello de Tui y siete al de A Guarda en unas municipales muy abiertas

Las alineaciones de los partidos y agrupaciones que se presentan en el Baixo Miño están preparadas para un mes de juego agotador. En Tui, el cierre de la presentación de las candidaturas desvela que la pugna será trepidante y que el centro derecha apuesta muy fuerte para recuperar los resortes de poder perdidos.

Por un lado, la marca PP, que presenta a un candidato nuevo, y plantea una renovación de más del noventa por ciento. José Ángel Fernández Rodríguez, que en una valla a la entrada de Tui aparece sin anagrama del partido, desvela una lista en la que tira de cantera y de nuevos fichajes para dejar claro que "empiezan otros tiempos". Es llamativo que ninguno de los actuales concejales que participaron en la moción de censura para sacar a la izquierda del gobierno estén en la lista. El otro que apuesta fuerte es el ex delegado del Gobierno, ex alcalde y ex conselleiro, Juan Miguel Díz Guedes, que aparece encabezando la candidatura con la marca de Ciudadanos, componiendo una lista de nombres bastante conocidos, muchos de ellos vinculados al PP antes y después a independientes como el propio Guedes o Manuel González Vázquez, popularmente conocido como "rato" (número 2). Todos ellos, juntos conforman una telaraña que llega a todos los rincones del municipio, veteranos y veteranas, muy conocedores del terreno y con libro de estilo electoral propio y opciones en su segmento.

También el actual alcalde, Carlos Vázquez Padín, ha aprovechado su llegada a la alcaldía, con la moción de censura que le brindó el PP, para mejorar su candidatura de la marca C21, partido liberal liderado por él, y ficha de 2 a la concejal del gobierno Milagros González Monteiro, ya había sido 2 en 2015 en Ciudadanos Tudenses , y a la actual concejal de Urbanismo María Jesús Da Silva, a la que da el puesto 9, la edil había sido 2 en AP Tui, en 2015.

Con la marca a nivel nacional en alza, el ex alcalde socialista Enrique Cabaleiro, se presenta con una lista continuista a la de 2015, con alguna incorporación como la de Rafael Estévez, que va de 3 tras la también ex concejala de Urbanismo, Yolanda Rodríguez. Completan las candidaturas de Tui, el BNG encabezado por su actual portavoz, María del Carmen Núñez, y en En Marea Tui, con Laureano Alonso en cabeza. Un total de seis listas (dos menos que en 2015) todas ellas con opciones de entrar en la Corporación y cuatro (PP, PSOE, Cs y C21) pelearán incluso por ser la lista más votada.

| A Guarda. Las listas no desvelan demasiadas sorpresas en los demás concellos de la comarca. A Guarda cuenta con siete candidaturas y como novedades de cabecera aparece ciudadanos (Cs). Fátima Iglesias Ferreira, que en 2015 probó suerte con el sucedáneo CCD (Ciudadanos de Centro Democrático) va ahora con la marca oficial de Rivera. El PP guardés ha puesto de uno a Roberto Álvarez Carrero que encabeza una importante renovación. Para luchar por la continuidad, el PSOE mantiene a su candidato Antonio Lomba pero introduce ajustes. También el BNG repite a Anxo Lois Baz Vicente y Celso Rodríguez Fariñas, se presenta al igual que hace cuatro años por Converxencia Galega. También estará En Marea A Guarda, con Lidia González (en 2015 estaba en Iniciativa Veciñal por Galicia) y por último Xerman Cordero Verde es primero por Gestión Democrática.

| Salceda de Caselas. En Salceda competirá uno más tras aparecer una nueva lista del entorno de centro derecha, Unión Ciudadana Salceda-UCS, encabezada por Sonia Martínez Durán. El PP, liderado localmente por Santiago Rodriguez Davila ha realizado ligeros ajustes en su lista para buscar opciones de gobierno. También hubo algunos ajustes en la lista de Movemento Salceda, la agrupación de electores que ahora gobierna, encabezada por el actual alcalde Marcos Besada. El PSOE, también con algunos cambios, mantiene de uno a su jefa de filas, Verónica Tourón.

| Tomiño. En Tomiño se presentan tres listas electorales sin sorpresas. La del BNG, que ahora gobierna con mayoría absoluta, liderada por Sandra González Álvarez. El Partido Popular coloca de uno Esteban González Miranda, una vez más, y el PSdeG-PSOE a María Violeta de Santiago Moure como nueva cabeza de lista. Los Centristas de Tomiño no estarán.

| O Rosal. En O Rosal, donde todos los número uno van por vez primera, aparece como sorpresa Ciudadanos (C's) con Ricardo Villa Sobrino de número 1. El BNG renueva su candidatura y pone de primera a Anxela Fernández Callis, también el PSdeG decide cambiar su cabeza de lista y coloca a José Carlos Martínez Crespo y por último el PP pone de uno a la alcaldesa María del Carmén Alonso, después del abandono de Jesus María Fernández Portela, su candidato en 2015.