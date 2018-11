Amenazados por órdenes de derribo o cierre y sin poder crecer

Los empresarios urgen a todas las administraciones implicadas que trabajen coordinadas para que Ponteareas tenga PXOM y se solucione su situación de incertidumbre "de una vez". Algunos quisieran ampliar su negocio pero no pueden al no tener un plan urbanístico que ampare sus ampliaciones; otros desearían empezar una actividad y no saben dónde pueden y dónde no; otros viven amenazados por órdenes de cierre o demolición y sin poder modificar nada en sus naves o sin derecho a acceder a subvenciones por carecer de licencia.

Con la aprobación del Plan Xeral, que el gobierno ponteareano califica en una nota de prensa "inminente", podrían regularizarse las empresas del polígono de A Lomba y de varios minipolígonos de parroquias como Areas, Arcos, Moreira, Bugarín o Xinzo a los que se dio solución en el Plan aprobado por el Concello y que la Xunta respetó. El polígono de A Lomba se quedaría con una superficie de 474.356 metros cuadrados.