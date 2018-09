Ponteareas aspira a recuperar el concierto al aire libre de Sés

El Concello de Ponteareas aspira a recuperar a la artista gallega Sés para una actuación al aire libre, después de que el sábado la cantante no pudiese actuar ante el Concello, como estaba previsto, ya que el agua de la tormenta había mojado el escenario y podían producirse nuevos chaparrones.

El departamento de Cultura indicó que fue la empresa de productora la que impidió la actuación al aire libre por razones de seguridad y ante la posibilidad de que pudieran darse nuevas incidencias, ya que el escenario no estaba cubierto.

El contratiempo obligó a trasladar el concierto al auditorio municipal, pero por parte del alcalde, Xosé Represas, se manifestó que quedaría pendiente un concierto al aire libre en el centro urbano con esta artista.

El mismo departamento de Cultura pidió disculpas por la situación "que non depende do Concello de Ponteareas". "Pola nosa parte, faremos todo o posible para que as veciñas e veciños poidan desfrutar deste concerto noutra data próxima", indicaron.

La cantante realizó su actuación en el Auditorio de la localidad ante medio millar de espectadores a los que, según relataron los que pudieron entrar, no defraudó con su estilo critico y con sus músicas muy variadas. El auditorio no acogió, sin embargo, a la cantidad de público que esa noche quería ver a Sés , muchas personas no pudieron entrar y se mostraron molestos por la falta de previsión de no contar con un escenario cubierto que pudiera aguantar el chaparrón de una tormenta de verano.

Las fiestas de Ponteareas continuaron ayer con el día festivo local en el que se contó con un tobogán acuático que fue utilizado por miles de personas de la localidad, la mayoría niños.