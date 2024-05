El club de los incombustibles

El Celta despedirá este domingo frente al Valencia otra temporada en el alambre con feliz desenlace y cambio de entrenador y de modelo de juego con la competición en marcha. El conjunto celeste dice adiós a un curso que empezó con altas expectativas con la contratación de Rafa Benítez, técnico de prestigio con el que Marián Mouriño pretendía desterrar los recurrente problemas para mantener la categoría de campañas precedentes, y concluye lleno de esperanza con la llegada al banquillo de Claudio Giráldez, entrenador de cuño propio que ha certificado con buenas números la permanencia y ha conectado de inmediato con la hinchada por la osadía de su propuesta y su sensibilidad hacia la cantera.

Pese a manejar ideas antagónicas en cuanto a modelo de juego y gestión de los recursos, Benítez y Giráldez tienen como denominador común haber dado mando en plaza a un selecto ramillete de jugadores que suman más de dos mil minutos sobre el verde y que han cargado sobre sus espaldas las responsabilidad de la salvación. Excluyendo a Vicente Guaita, indiscutible desde que relevó a Iván Villar en la décima jornada, media docena de futbolistas conforman el club de incombustibles del Celta esta temporada. Por orden de participación: Óscar Mingueza, Strand Larsen, Unai Núñez, Iago Aspas, Fran Beltrán y Carl Starfelt. De los seis, solo el defensa internacional sueco no estaba en nómina la pasada temporada.

Óscar Mingueza. / R. Grobas

Óscar Mingueza (2.912 minutos)

Es el único futbolista del plantel celeste –y uno de los cuatro de LaLiga, junto a Luis Rioja (Alavés), Munir El Haddadi (Las Palmas) y Chris Ramos (Cádiz)– que ha jugado los 37 partidos disputados hasta la fecha (34 como titular) y, salvo mayúscula sorpresa, concluirá el domingo el curso con pleno de partidos y más de 3.000 minutos a sus espaldas. El barcelonés, que ya fue un hombre muy importante la pasada temporada durante la etapa de Carlos Carvalhal, ha crecido este curso impulsado por su versatilidad y capacidad creativa en el último tercio de la cancha. Benítez lo empleó mayoritariamente como carrilero diestro en defensa de cinco, pero también como lateral derecho en línea de cuatro zagueros y, ocasionalmente, como extremo derecho.

Con un esquema mucho más atrevido, Giráldez ha explotado sobre todo las cualidades ofensivas del zaguero catalán, que es uno de los jugadores con mejor pie y mayor capacidad asociativa del plantel y aparece en casi todas las salsas de ataque. Pese a su condición de defensa y, por tanto, con mayores posibilidades de ser amonestado, Mingueza no se ha perdido un solo partido por sanción. Vio la cuarta amarilla hace cuatro jornadas en Mendizorroza.

Strand Larsen. / R. Grobas

Strand Larsen (2.861 minutos)

El máximo goleador del Celta (13 dianas) ha sostenido al equipo en ataque desde que la temporada echó a rodar en agosto con la visita a Balaídos de Osasuna. Es el segundo en número de minutos de la plantilla y podría ser el primero de no haberse perdido por ciclo de tarjetas la última visita a Mendizorroza. Es el único jugador del plantel que ha sido titular en todos los partidos en que ha estado disponible (36). Sus números podrían ser mayores de no haber estrellado seis remates contra la madera (el que más en LaLiga esta temporada) y no habérsele anulado varios goles en apariencia legales.

La gran temporada del delantero internacional noruego, multiplicando por tres sus registros goleadores del curso precedente, no ha pasado inadvertida dentro y fuera de LaLiga. Larsen es el jugador celeste con mayor proyección de mercado y la venta más factible para que el club cuadre este verano sus cuentas antes de la campaña estival de fichajes. El del domingo contra el Valencia puede ser su último partido.

Unai Núñez. / R. Grobas

Unai Núñez (2.802 minutos)

El zaguero vasco ha sido titular con los cuatro entrenadores que ha tenido desde que firmó por el Celta: Coudet, Carvalhal, Benítez y Claudio Giráldez. Indiscutible para el preparador madrileño, con quien lo jugó absolutamente todo, con el nuevo técnico ha jugado menos, pero también ha sido importante. Su posición principal ha sido la de central diestro, pero se ha movido también en el perfil izquierdo y en el eje de la zaga en línea de tres centrales.

El pasado curso fue el jugador más utilizado del plantel, superando con creces los 3.000 minutos en 36 encuentros, pues solo se perdió uno por tarjetas y otro por rotaciones. Esta temporada solo ha estado tres partidos sin minutos (Rayo, Athletic y Villarreal, todos con Giráldez) y ha sido titular en 31 de los 34 que ha disputado. Su continuidad en el Celta está garantizada, pues el club tendrá que ejercer el 30 de junio la cláusula de compra obligatoria pactada en su momento con el Athletic de Bilbao.

Iago Aspas. / R. Grobas

Iago Aspas (2.641 minutos)

A comienzos de temporada, Rafa Benítez subrayó la conveniencia de dosificar las fuerzas de Iago Aspas para priorizar los minutos de calidad de la estrella del Celta y evitar los problemas físicos que el veterano delantero sufrió en el tramo final de la pasada temporada, cuando el equipo más necesitaba sus goles. La realidad ha sido que el astro moañés lo ha jugado prácticamente todo también este curso, con la sorpresa de que ha llegado a la recta final de LaLiga en mejor estado de forma que hace unos meses.

Pese a que el liderazgo del gol ha recaído este curso en Larsen, Aspas vuelve a presentar muy buenos números ofensivos, tanto en lo que a goles se refiere como a asistencias, una faceta del juego que ha explotado especialmente. El morracense ha sido protagonista tanto con Benítez como con Giráldez, pero ha desplegado su mejor juego de la mano del louriñés, con un modelo de juego que favorece más su creatividad y en el que evidentemente se siente más cómodo. Aunque sus cifras goleadoras están lejos de campañas anteriores, tiene todavía la remota posibilidad (si marca dos goles y logra una asistencia contra el Valencia) de conseguir este curso dobles dígitos (más de diez goles y asistencias), hito que en las últimas décadas solo han conseguido él mismo, Nolito y Alexander Mostovoi.

Fran Beltrán. / Marta G. Brea

Fran Beltrán (2.341 minutos)

Importante para Benítez, que lo alternó en la titularidad con Tapia, Dotor y Luca de la Torre, el medio centro madrileño ha sido poco menos que indispensable para Claudio Giráldez, que lo ha empleado en todos los partidos como titular, salvo el último en Los Cármenes, en el que tuvo que recurrir a él tras el descanso cuando vinieron mal dadas.

Pese a las críticas por su escasa evolución desde que llegó al Celta siendo un chaval, Beltrán se las ha ingeniado para alzarse con la titularidad cada temporada y, con apenas 25 años, suma 197 partidos en Primera División con el conjunto celeste. Algunos de sus mejores minutos los ha firmado de la mano de Giráldez, con Hugo Sotelo o Damián como compañeros.

Carl Starfelt. / R. Grobas

Carl Starfelt (2.218 minutos)

Es el único de los fichajes incorporados esta temporada del grupo. Lo jugó todo con Benítez hasta que se lesionó el muslo derecho en diciembre, durante la visita a La Cerámica. Las cuatro semanas que estuvo de baja le restaron algo de protagonismo, pero fue tras la llegada de Giráldez cuando comenzó a encadenar partidos en el banquillo.

El internacional sueco, no obstante, le dio la vuelta a la situación con el nuevo técnico. Suplente frente al Sevilla y el Rayo y tras quedarse sin minutos en los tres siguientes encuentros (Las Palmas Betis y Alavés), Starfelt ha sido el defensa central más utilizado por Giráldez en los últimos cuatro partidos, alternando su posición en distintos perfiles de la línea de tres centrales.

