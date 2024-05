Seguramente la persona más ilusionada con el nacimiento de As Celtas era Marián Mouriño, cuyo empeño y esmero hacia el proyecto le han permitido poner en marcha en pocos meses un área deportiva por la que la afición llevaba esperando años. “Estoy emocionadísima de que salga a la luz este nuevo proyecto que afrontamos con muchísima ilusión. Como presidenta tengo que comenzar a poner los cimientos de los próximos cien años y nada mejor que completar la familia celeste con As Celtas”, confesó la mandataria, que agradeció la ayuda prestada por el Mos para poder hacer realidad el proyecto.

Mouriño explicó que el Celta tenía “una deuda por llegar tarde” al fútbol femenino, por lo que el club ha puesto especial esmero en la puesta en marcha del proyecto: “Queríamos llegar bien y proyectar desde el primer momento que era un proyecto cuidado, querido. No lo estamos haciendo por ninguna moda ni porque nadie nos presione y queríamos llegar diferentes”, relató la presidenta celeste, que se mostró especialmente contenta con la elección del nombre: “Ver en la clasificación a otros equipos y ver el nombre féminas o femenino no me gustaba. Creo que la mujer gallega tiene mucha personalidad y mucha fuerza como para tener su nombre y al Celta le da ya tres puntos solo empezando el partido. Esa competitividad y esa fuerza es la que queríamos transmitir desde el nombre. Estoy encantada porque la gente está contenta”.

A la presentación de 'As Celtas' asistieron los jugadores del primer equipo. / Ricardo Grobas

Marco Garcés, el director de fútbol celeste, será el máximo responsable de As Celtas, que se integrará como un equipo más en el organigrama deportivo del club. “Es un día especial. Es un proyecto que nos entusiasma y devuelve al fútbol a su estado natural, donde se juega por amor al arte, el amor al juego y es muy emocionante”.

Garcés indicó que los equipos femeninos se incorporarán a las verticales del nuevo organigrama y “van a tener soporte del área de scouting, de administración y metodología para que juegen con el mismo modelo del resto de los equipos del Celta”.

El responsable deportivo celeste, que ya puso en marcha hace años el equipo femenino del Pachuca mexicano, coincidió con la presidenta en que la puesta en marcha de un área femenina era una deuda que el Celta tenía pendiente. “Desde que llegué me dijeron que había una deuda. Querían hacerlo y a mí me encanta estar involucrado”. Marco Garcés dijo que el proyecto se fue desarrollando con relativa fluidez desde que comenzaron a negociar con los clubes que podrían formar parte de él y se mostró también especialmente orgulloso del nombre elegido: “Queríamos algo que tuviera su propia identidad y es un nombre que evoca mucho a la cultura de aquí. Tengo muchas ganas de verlas jugar”.