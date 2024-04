Aspas, la pesadilla del Villamarín

El Benito Villamarín se prepara para acoger mañana (21 horas) una nueva visita del Celta, un rival temido en el barrio de Heliópolis después de encadenar dos victorias en las últimas visitas y de contar con Iago Aspas, el jugador en activo, después de Messi, que más goles le ha marcado al conjunto andaluz: 9 tantos en 16 enfrentamientos. Además, la afición verdiblanca no olvida el incidente del capitán céltico que acabó con la expulsión de Luiz Felipe en el anterior duelo en el estadio sevillano.

El Villamarín reabrirá sus puertas mañana, un mes después de que el Betis perdiese con el Villarreal (2-3). El equipo de Manuel Pellegrini encadena cuatro derrotas en LaLiga y la afición bética espera que su equipo le brinde una victoria que le aproxime a la séptima plaza que este curso reserva premio europeo. Y en este reencuentro con el fútbol en directo, el beticismo estará muy pendiente del delantero de Moaña por su habilidad para sumar goles contra el conjunto verdiblanco. Ahora mismo, no hay otro futbolista en LaLiga tan temido por los seguidores del Betis como Aspas, pues Messi (acumula 22 goles ante este club sevillano) juega ahora en el Inter Miami.

El céltico comenzó esa carrera de goles contra el Betis en la temporada 2016-17 con un doblete, que repitió en el siguiente curso. Entre 2019 y 2021 solo firmó un tanto por temporada contra los verdiblancos, a los que volvió a golear por partida doble en el curso 2021-22. No lo hizo en la anterior campaña, pero en ésta anotó el primer tanto en el duelo de la primera vuelta que acabó con victoria céltica en Balaídos.

En la última visita al estadio de Heliópolis, Aspas no marcó pero participó en la jugada más polémica del partido. Los béticos interpretaron que la caída al suelo del capitán céltico tras un empujón de Luiz Felipe fue teatralizada y que Del Cerro Grande se equivocó al expulsar al defensa bético. “Lo que hay que mejorar en LaLiga es que los jugadores dejen de simular y de engañar. Me parece una deslealtad de Iago Aspas imperdonable”, clamó Manuel Pellegrini, que incluso pidió una sanción para el céltico. Aspas abandonó el estadio con la alegría por la victoria pero con el enfado de una afición que ya no le profesaba mucha simpatía por su pasado como jugador del Sevilla.

Los equipos de la capital andaluza son una “debilidad” para Aspas, ante los que ha sumado muchos goles. A los 9 del Betis hay que contabilizar los 12 que acumula en 19 partidos contra el Sevilla, en el que jugó durante la temporada 2014-15, tras su paso por el Liverpool.

De los nueve goles de Aspas a los béticos, casi la mitad han sido de penalti. Ha anotado cuatro desde los once metros, de los cinco últimos que le hizo al equipo que mañana será su rival. Este curso, sin embargo, los registros goleadores del moañés han sufrido un gran quiebra, teniendo en cuenta que en los ocho últimos campeonatos no había bajado de los 12 aciertos. Esa fue la cifra más baja de una serie que llegó a contabilizar hasta 22 goles, en el curso, 2017-18, y que le supuso obtener uno de los cuatro trofeos Zarra que ha conquistado en su carrera deportiva. Este curso, el capitán del Celta anotó 5 en 30 jornadas. El último lo hizo el pasado mes de febrero en tierras andaluzas, en la visita que el Celta realizó a Cádiz. El moañés contribuyó con un tanto a la igualada (2-2) con que finalizó este duelo ante uno de los rivales directos por la permanencia en la máxima categoría. Contra el Betis, el Celta se juega otros tres puntos importantes. En el Villamarín temen que Aspas vuelva a encontrar el olfato goleador que parece haber perdido en los últimos tiempos.

El Villarreal visitará Balaídos el 5 de mayo

LaLiga hizo públicos ayer los horarios de la trigésimo cuarta jornada de Primera División, en la que el Celta recibirá al Villarreal en Balaídos el domingo 5 de mayo, a partir de las 16:15 horas. Tras este anuncio, solo faltan por conocer las fechas de las cuatro últimas jornadas del campeonato, teniendo en cuenta que en las dos últimas se establecerán horarios unificados porque estarán en juego plazas importantes de la clasificación.

Tras visitar mañana al Betis (Benito Villamarín, 21 horas, Gol TV), el Celta recibirá a la UD Las Palmas el sábado 20 de abril, a partir de las 14 horas en Balaídos. Una semana después, el conjunto celeste se trasladará a Vitoria para enfrentarse al Alavés. El partido se jugará el sábado 27 de abril, a partir de las 16:15 horas. En el mismo se espera una gran afluencia de aficionados del equipo gallego, pues están en marcha varios viajes programados por la federación de peñas y otros colectivos de seguidores célticos.

Este penúltimo tramo de la temporada 2023-24 se completará con la visita a Balaídos del Villarreal. El duelo con el conjunto castellonense tendrá lugar el domingo 5 de mayo, a partir de las 16:15 horas. La temporada se completará para el Celta con la visita al Metropolitano madrileño, en la segunda semana de mayo, para medirse al Atlético de Madrid, que ahora mismo disputa la Liga de Campeones. Días más tarde, entre semana, los célticos recibirán al Athletic Club en Balaídos. Ese fin de semana, los de Claudio Giráldez acudirán a Granada para enfrentarse a uno de los candidatos al descenso. Y el Celta cerrará el curso el último fin de semana de mayo recibiendo al Valencia en Balaídos.