La irrupción de otra perla celeste

La irrupción de Hugo Álvarez (Ourense, 2003) en el Celta recuerda a la de su excompañero Gabri Veiga, que un año después le llevaría a ser traspasado al Al-Ahli saudí por unos 30 millones de euros. Ambos forman parte de una de las generaciones de canteranos más brillante de la historia del Celta y que ya está preparada para asumir el relevo de la que lideraron Iago Aspas y Hugo Mallo. El futbolista ourensano solo ha necesitado dos apariciones en el once titular de los cuatro partidos que disputaron los célticos el último mes para hacerse con el trofeo Estrella Galicia que distingue al mejor jugador del Celta de marzo. Álvarez se impuso en la votación de los aficionados a Iago Aspas y a Jörgen Strand Larsen. “Muy agradecido, tanto a la afición como a los compañeros que, sin ellos, esto sería inviable. Con la llegada de Claudio y la confianza que transmite, las cosas están yendo bien”, declaró ayer el canterano a los medios del club.

A nadie de los que siguen a Hugo Álvarez le sorprendió su actuación en el Sánchez Pizjuán, en el debut de Claudio Giráldez en la élite y que se saldó con una importante victoria del Celta (1-2). El ourensano llevaba tiempo destacando en el Celta Fortuna y hacía meses que había entrado en la dinámica de trabajo del primer equipo. Benítez incluso le dio una oportunidad en los últimos instantes ante el Betis, algo más de media hora en la visita de la Real Sociedad a Vigo y otros minutos de cortesía contra el Almería.

Pero Hugo Álvarez ya estaba preparado para asumir más responsabilidades en Primera División, a pesar de la enorme competencia que hay en la primera plantilla. Así lo demostraba cada fin de semana con un filial que llegó a liderar la Primera RFEF y que ocupa plaza de play-off de ascenso. Y quien mejor conocía a Hugo Álvarez era precisamente el entrenador del segundo equipo céltico, que al dar el salto al primero no dudó en llevarse al joven jugador y convertirlo en uno de los futbolistas que mejor interpreta esa apuesta valiente y con un juego de control que propone el porriñés. Aunque ya sume 6 partidos en Primera y su debut en esta categoría se remonte al 25 de octubre de 2021 en Getafe (sustituyó en el minuto 80 a Denis), Álvarez tuvo que esperar al relevo en el banquillo celeste para mostrar en la élite sus habilidades con el balón en los pies.

La temporada pasada, Gabri Veiga comenzó a acaparar premios al jugador del mes en el Celta y de ahí a recibir el de mejor futbolista de LaLiga en febrero de 2023. Hugo Álvarez, con quien coincidió en las categorías inferiores y en el filial, ha iniciado ese camino. De hecho, solo ha necesitado jugar un minuto contra el Almería, no aparecer en el duelo con el Real Madrid, sumar 76 minutos frente el Sevilla y 87 frente al Rayo Vallecano para relevar a Aspas en este galardón.

En sus dos primeros partidos como titular, Álvarez ha demostrado su versatilidad, como carrilero por la izquierda en Sevilla y como carrilero derecho ante el Rayo. En ambos fue elegido como el jugador más destacado del Celta y con esas dos actuaciones ha estrenado su palmarés en el premio mensual de Estrella Galicia. Ello supone la irrupción de una perla celeste en el planeta fútbol.

“Esperemos que siga así. Muy contento de sumar minutos con el primer equipo y trabajando para que sean muchos más. Estoy muy cómodo porque los compañeros te lo hacen muy fácil, son una familia y te arropan y te tratan como uno más. Esto para todo chaval que llega nuevo a la plantilla es increíble. Contra el Betis esperamos un rival complicadísimo, vamos a intentar dominarlos, llevarlos a nuestro juego e intentar llevarnos los tres puntos”, añadió Álvarez en referencia al partido del viernes en el Villamarín.

Recoge el testigo de Aspas, que ganó en febrero

El trofeo Estrella Galicia al mejor jugador del mes se instauró en 2016. En lo que va de curso, sólo tres jugadores de la primera plantilla habían recibido este galardón: Larsen (septiembre, octubre y noviembre), Tapia (diciembre y enero) y Aspas (febrero). Hugo Álvarez, con ficha del filial, se suma a las estrellas celestes.

Williot Swedberg recibe el alta médica y Joseph Aidoo comienza a correr por el césped

La semana sin actividad en LaLiga por la celebración de la final de la Copa del Rey ha servido al Celta para recuperar jugadores lesionados y para ver a Joseph Aidoo de nuevo corriendo por el césped de la ciudad deportiva Afouteza después de que el 19 de octubre fuese operado de una rotura del tendón de Aquiles tras lesionarse días antes en un amistoso de su selección contra México. Además de ver al ghanés realizando carrera, el club también anunció ayer que Williot Swedberg ha recibido el alta médica tras su lesión en un tobillo y ya está a disposición de Claudio Giráldez para el partido del viernes ante el Betis (Benito Villamarín, 21 horas). El atacante sueco recibió ayer el alta médica tras completar al mismo ritmo que sus compañeros el entrenamiento que la plantilla del Celta realizó por la mañana en la ciudad deportiva de Mos. El joven futbolista nórdico sufrió el pasado 25 de febrero, durante el partido contra el Cádiz, un esguince en el tobillo derecho que le obligó a perderse los últimos cuatro encuentros ligueros contra Almería, Real Madrid, Sevilla y Rayo Vallecano.

Bajas para Sevilla

Para el partido del Benito Villamarín, el técnico del Celta no podrá contar con el centrocampista Luca de la Torre ni con el lateral izquierdo serbio Mihailo Ristic, que siguen ejercitándose al margen del grupo, al igual que el central ghanés Joseph Aidoo, baja de larga duración. Es duda Carlos Dotor después de que el club informase el lunes que se había incorporado al trabajo con el resto de la plantilla. El centrocampista madrileño, sin embargo, no ha recibido el alta médica todavía, por lo que seguramente no llegará a tiempo para entrar en la convocatoria que Giráldez hará pública mañana, jueves.