Rafa Benítez menciona a menudo que en su etapa en el Valencia popularizó esa frase tan recurrente en el fútbol como es la de “ir partido a partido” y cuya autoría suele asignársele a Diego Pablo Simeone. Antes de que el entrenador argentino se hiciese cargo del Atlético de Madrid, el ahora preparador del Celta ya había ganado títulos con el conjunto valenciano imponiendo lo inmediato en su discurso y en el de la mayoría de sus jugadores.

Con Benítez de regreso en el fútbol español, la citada expresión se ha hecho habitual en los últimos meses en Vigo, aunque con un estilo más sofisticado, como ayer mostró Unai Núñez en su comparecencia en la sala de prensa de Afouteza. “Hay que empezar por el lunes y luego lo que venga después ya se verá. El lunes hay que sacar algo positivo y tenemos que ganar. Si te digo la verdad, el equipo no se enfoca demasiado en la clasificación. Pero también hay que tener en cuenta que estamos ahí abajo y que ganando podemos superar a dos rivales”, explicó el defensa céltico en referencia al compromiso contra el Cádiz, ante el que el Celta tiene la posibilidad de salir de los puestos de descenso con una victoria. En ese caso, superaría en la tabla a los andaluces y haría lo mismo con el Mallorca si éste cae en casa ante el Alavés.

El conjunto celeste se presenta a la decimoquinta jornada de LaLiga con 8 puntos, frente a los 10 del Mallorca y los 11 del Cádiz. En las últimas posiciones, el Almería aparece con 3 y el Granada, con 7. Esta baja puntuación, después de haberse disputado ya 42 puntos, la achaca Unai Núñez a la alta competitividad que hay ahora en la máxima categoría. “Está difícil ganar, hay muy buenos equipos, todos cada vez se refuerzan mejor”. El futbolista vasco, sin embargo, considera que esos exiguos registros favorecen a un Celta que continúa a una distancia de un partido para poder salir de los puestos de descenso pese a encadenar diez jornadas sin ganar y no conocer todavía la victoria en casa. “Tanto la afición como el equipo merecen una alegría”, apunta.

Los de Benítez se presentan al nuevo compromiso liguero después de conseguir un empate sin goles en Valencia, pero no se conforman y buscarán el primer triunfo en Balaídos. “Hicimos un buen partido defensivamente, llevábamos mucho tiempo trabajando para no encajar goles. Ahora hay que hacer bueno ese punto ganando el lunes porque lo necesitamos”, convino.

Los célticos evitan cargar con una mayor presión, por lo que no consideran que, pese a su delicada situación en la tabla, la cita con el Cádiz tenga más trascendencia que los tres puntos en juego. “Decir que es un momento clave cuando queda todavía más de la mitad de temporada es un poco grande, pero también hay que tener en cuenta que son partidos que, por así decirlo, de enfrentamiento directo que a la larga nos va a venir bien”, señala el zaguero.

Unai Núñez se ha convertido en una de las piezas fundamentales en el equipo de Benítez. El vizcaíno lo ha jugado todo hasta el momento con el técnico madrileño y esa situación le llena de satisfacción porque recuerda que cuando hace año y medio decidió abandonar el Athletic Club fue para poder disfrutar más intensamente del fútbol, tener más protagonismo. “He contado con la confianza de los tres entrenadores que he tenido aquí [Coudet, Carvalhal y Benítez], y eso para mí es importante”, indicó el defensa. Y esa confianza está sustentada, afirma, en que se considera un futbolista “muy trabajador y que nunca bajará los brazos para seguir mejorando”.

El sorteo de Copa prevé un duelo entre el Celta y el Sestao, el equipo de la localidad donde nació el defensa céltico. Ese compromiso, previsto para el jueves que viene, no distrae la atención de Unai Núñez. “Estoy centrado en el lunes pero el jueves es un partido muy bonito porque juego en mi pueblo. Soy de Sestao, juego contra el equipo que he visto los fines de semana con mis amigos, con mi familia y es muy bonito. Las entradas ya las tengo todas cogidas desde el día que salieron a la venta. Mis amigos ya están todos bien colocados, mi familia también. He coincidido con cinco jugadores del Sestao y con dos de ellos, desde alevines hasta el Basconia”, recuerda el céltico.

Núñez afronta la cita ante el Cádiz con cuatro tarjetas, que le dejan al borde de la suspensión y el equipo no va sobrado de centrales tras la grave lesión de Aidoo. “Ni me acordaba de que tenía cuatro tarjetas. Si hay alguna sanción tenemos una plantilla muy bien cubierta. Si juega Carlos, Carl o yo vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para que el equipo sume puntos”, añade el zaguero vasco.