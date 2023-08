El central con el que casi nadie contaba

Es la pretemporada un tiempo de verdades a medias en el que nada resulta concluyente. Los días y los partidos van dejando pistas sobre lo que será un equipo, sobre los planes del entrenador y las posibilidades de cada uno de los futbolistas. Tiempo de pocas certezas en el que los aficionados se mueven en busca de motivos para la ilusión y la esperanza. En el Celta, donde los recién llegados han tenido aún un protagonismo reducido (Bamba es el único que ya ha jugado medios partidos mientras Manu Sánchez ha tenido unos minutos ante el O.Lyon y Dotor no ha debutado), el radar se ha centrado en el rendimiento de quienes ya están en la plantilla o de aquellos que quieren hacerse un hueco. Y es ahí donde han llegado grandes noticias gracias al rendimiento que en estas semanas han dado los canteranos a los que Benítez ha dado un evidente protagonismo.

Hugo Sotelo está siendo el gran protagonista del verano. Por su rendimiento y porque nadie imaginaba que tendría este papel en los primeros amistosos. Su capacidad para asimilar conceptos (sobre todo en el trabajo de presión) y para mejorar la circulación de la pelota han mejorado considerablemente al Celta y ahora existe la duda razonable de si Benítez se lo quedará ya toda la temporada o si regresará al Celta Fortuna para continuar su formación. En ese trasiego de entradas y salidas que aún tiene que producirse seguramente estará una de las claves.

El rendimiento de Hugo Sotelo está restándole seguramente foco a otro canterano que este verano también parece haber subido un peldaño en sus posibilidades en el primer equipo. Se trata de Carlos Domínguez. El central tuvo un protagonismo esencial (y también inesperado) en el último partido de Liga ante el Barcelona cuando Carvalhal tuvo que echar mano de él debido a los problemas de lesiones que tenía en el centro de la defensa. Pese al tiempo de inactividad y la responsabilidad que flotaba en el ambiente el defensa completó una actuación brillante y plantó cara a un delantero como Lewandowski que, aunque no se jugaba nada a nivel colectivo, no concede nada al rival. Aquel partido reivindicó la figura del central y pareció abrir los ojos de mucha gente. El propio Carlos Mouriño, en la rueda de prensa que ofreció hace unas semanas en la sede de Príncipe, recordaba con entusiasmo la sorpresa que para muchos fue el comportamiento de Carlos Domínguez en ese partido: “Hay veces que a los chicos de la cantera lo que hay que darles es la oportunidad. Todo el mundo dijo que había hecho un marcaje espléndido a Lewandoswki, pero es que Carlos lleva toda la temporada en el equipo. Lo que sucede es que no le habían puesto”, dijo aquella mañana el presidente.

Benítez sí lo está poniendo. Aunque sea algo anecdótico en verano Carlos Domínguez ha sido la opción elegida por el técnico para formar pareja con el intocable Aidoo en los onces iniciales de esta pretemporada. Y ya le ha tocado bailar con algunos delanteros de primer nivel como Cristiano Ronaldo, el portugués Gonçalo Ramos (el punta del Benfica pronto será uno de los grandes negocios en la historia del club lisboeta) y el sábado pasado ante Lacazette que fue quien peor se lo hizo pasar. De hecho, la primera gran ocasión del Olympique de Lyon llegó en un error suyo que luego subsanó Villar. Pero fue la única concesión que realizó.

Carlos Domínguez es uno de los jugadores cuyo papel de cara al próximo año no está claro. Al Celta llaman clubes pidiendo la cesión e interesándose por la situación y los vigueses aún buscan un central para completar la plantilla. Pero Benítez podría encontrarle un hueco definitivo en la plantilla y en estos momentos la opción de que salga en este mercado está cada vez más lejos. Se lo ha ganado y Benítez parece haber visto algo.

El Sporting de Gijón piensa ahora en Fontán

El Sporting de Gijón es un buen termómetro para medir la situación de Carlos Domínguez en el Celta. Hace pocos días, el defensa vigués era el principal objetivo de los asturianos para reforzar el centro de la defensa, pero en los últimos días han comenzado a enfriar su esperanza por culpa precisamente del papel que está teniendo en la pretemporada. A Gijón ha llegado también la impresión de que el club vigués va a cerrar la puerta a cualquier esperanza de verle fuera del Celta este verano. Sin embargo, la alternativa a Carlos Domínguez también puede estar en Vigo. El nuevo objetivo para la zaga asturiana es José Fontán que no está teniendo con Benítez la participación que desea y a quien evidentemente se busca un destino en el mercado. En principio Fontán cumple con los requisitos del Sporting que busca por encima de todo un central zurdo que pudiera desempeñarse también en el lateral. El Celta renovó su contrato hace dos veranos hasta el 30 de junio de 2025. El año pasado jugó cedido en el Go Ahead Eagles, donde completó una buena primera vuelta, estando más discreto en la parte final del campeonato. El Sporting se lo plantea como una buena alternativa a su compañero Carlos Domínguez.