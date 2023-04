El técnico del Elche, el argentino Sebastián Beccacece, dio por hecho el descenso de su equipo a Segunda División y pidió a los jugadores y entorno del club que asuman una situación que calificó como dolorosa. “Entiendo y comprendo el enojo de la gente, pero nosotros estamos enfocados en trabajar para el futuro”, dijo el rosarino, cuyo equipo, a 17 puntos de la zona de permanencia, puede ser equipo de Segunda dentro de dos jornadas. Beccacece reiteró que desde el momento en el que aceptó entrenar al Elche fue consciente del posible descenso, por eso centra su trabajo en “analizar y observar” a los futbolistas que pueden formar parte del futuro proyecto.

“Nos gustaría ganar por la gente, porque nuestra realidad la sabemos. Sabemos dónde vamos a jugar el año que viene y vinimos sabiendo eso”, explicó el técnico, quien apeló durante estas jornadas que restan de campeonato a fortalecer “lazos y vínculos” en el grupo.

“Ojalá podamos darle una alegría a la hinchada, pero hay rivales que son mejores y a veces aparece todo lo que viene de atrás. Somos personas y no se puede apretar un botón y borrar”, argumentó Beccacece, quien no se arrepintió de no haber esperado al verano para entrenar al Elche “porque el fútbol es para ser valientes”.

“No ha sido una buena temporada y es hora de digerirlo. Duele porque es el centenario. La responsabilidad tiene que ser compartida, desde el armado del grupo hasta todo lo que han aportado los entrenadores”, dijo el preparador franjiverde.

En cuanto al Celta, el técnico argentino destacó que se trata de un equipo que ha mejorado “muchísimo” desde la llegada de su nuevo entrenador, Carlos Carvalhal, y destacó que cuenta con jugadores “veloces” en ataque y de gran desequilibrio, como Iago Aspas y Gabri Veiga.“Es un rival de mucho cuidado, un equipo que nos hará estar juntos y tenemos que trabajar muy bien la organización defensiva”, explicó el técnico, que agregó que el Elche también deberá estar pendiente de qué espacios atacar cuando recupere la pelota.

El entrenador lamentó que los resultados no hayan mejorado desde su llegada, pero precisó que en su opinión el Elche “mereció más” en todos los encuentros que ha disputado bajo su mando.