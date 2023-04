El arma más eficaz contra el Sevilla

Más de una década lleva sumando goles Aspas ante un Sevilla que lo acogió durante el curso 2014-15 como parada en su regreso a Vigo tras un año en Liverpool. El primero de los tantos contra el conjunto andaluz lo convirtió el 5 de octubre de 2012 en Balaídos al ejecutar un penalti en el minuto 59 ante Palop. El último, por el momento, llegó el curso pasado en el Sánchez Pizjuán, tras un pase de Brais Méndez que supuso el 0-2 antes del descanso, aunque los locales acabarían empatando con tantos de Papu Gómez y Oliver Torres.

Entre esos dos goles, Aspas ha anotado 10 más ante los sevillistas, de los que dos han sido en la seminifinal de la Copa del Rey en febrero de 2016 en Vigo, pero que de nada sirvieron ante el 4-0 del partido de ida en la capital andaluza. No es su único doblete. El otro doblete lo firmó el moañés hace casi dos años: el 12 de abril de 2021 anotó un par de goles contra el Sevilla, aunque el equipo andaluz se llevó la victoria de Vigo por 3-4.

Aunque el momento estelar de Aspas contra el Sevilla llegaría el 7 de abril de 2018. El viernes, precisamente, se cumplirá un lustro de esa mágica jornada de la estrella celeste. Condujo a su equipo con tres tantos a una victoria por goleada en Balaídos (4-0) ante el mismo rival al que se enfrentará este Viernes Santo dede las nueve de la noche en el Sánchez Pizjuán.

El empate ante el Almería permite al Celta mantenerse a dos puntos de Europa

El Celta no pudo sumar los tres puntos ante el Almería, que se puso por delante en el marcador en dos ocasiones, pero el equipo de Carlos Carvalhal supo reaccionar para conseguir un empate que le mantiene en la pelea por los puestos europeos. Los resultados de la jornada propiciaron que los célticos continúen a dos puntos del séptimo puesto, que daría derecho a jugar la Conference League. De hecho, las opciones del equipo vigués de volver a las competiciones internacionales se sitúan entre el 2,9 y el 15,9 por ciento, según un estudio de Opta Analyst. El empate sumado el lunes por el Rayo Vallecano en Valencia mantiene inamovible la tabla clasificatoria entre los equipos que pelean por la séptima plaza. Además del punto de los rayistas en Mestalla, la jornada vigesimoséptima deparó además que Osasuna y Athletic Club tampoco pudiesen despegarse de ese grupo. Los navarros empataron en su visita a Mallorca, mientras que los bilbaínos dejaron escapar dos puntos de San Mamés frente al Getafe. Esos tres empates dieron valor también al conseguido por el Celta ante el Almería, a pesar de que los andaluces se presentaban en Vigo como un rival asequible al no haber conseguido ningún triunfo a domicilio en lo que va de temporada. Sin embargo, el equipo de Rubí se adelantó a los 7 minutos después de un remate de cabeza de Babic tras un saque de esquina. Empató Seferovic tres minutos después, tras una asistencia de Gabri Veiga. Los almerienses se pusieron por delante de nuevo en el marcador. Arnau aprovechó un rechace tras una internada de Luis Suárez al que no pudo frenar Aidoo. La alegría de los visitantes duró poco, pues Carles Pérez empató diez minutos después, antes del descanso. El Celta sumaba así su punto número 35, que le mantiene en la décima plaza de la clasificación, igualado con Osasuna y con dos puntos menos que Rayo Vallecano y Athletic Club. A falta de once jornadas para concluir LaLiga, Opta Analyst no concede ninguna posibilidad al Celta de clasificarse para la Liga de Campeones. El porcentaje sube hasta el 4,1 por ciento en cuanto a sus opciones de entrar en los puestos para la Europa League. Y para la Liga Conferencia, la cuota de los célticos se enmarca entre el 2,9 y el 15, 9 por ciento.