“No necesito a nadie que me apriete porque yo ya me exijo el máximo”

Javi Galán (Badajoz, 1994) mira al futuro con optimismo. El zaguero pacense valora el crecimiento sostenido que ha experimentado el Celta de la mano de Carlos Carvalhal y confía en que él mismo y el equipo mejoren sus prestaciones en el tramo final de temporada para “dar una alegría a la afición y a nosotros mismos”. Galán confía en que el Celta prolongue su buena racha contra el Almería, pero augura un partido “complicado” frente a un rival que “no vendrá a encerrarse”.

–¿Cómo ha encajado el equipo este parón liguero? ¿No les ha cortado la inercia?

–Yo creo que no. Debemos verlo al revés. Hemos tenido unos días de descanso que nos han venido bien para desconectar y hemos tenido más días de trabajo para pensar en el partido del domingo. No creo que vaya a afectar a esta racha tan positiva que tenemos y que estamos trabajando duro para prolongar. Hemos tenido unos días libres para desconectar, pero también bastantes días de trabajo. Acaban de llegar los internacionales y en los días que quedan vamos a prepararnos bien para el domingo.

–Imagino que ha sido más tranquilo que otros parones, cuando la situación estaba más achuchada. Da la sensación de que están muy tranquilos para afrontar el tramo final de la temporada.

–No lo creo. El trabajo ha sido igual que el de otros parones. No queremos relajarnos. Al revés. Tenemos un partido muy importante el domingo y estamos concentrados en ganarlo. Pero ni mucho menos va a haber relajación.

–Vuelven a verse las caras con el Almería, el último rival al que se enfrentaron antes del relevo en el banquillo. ¿En qué se parece este Celta a aquel y en qué ha cambiado?

–Bueno, al final todo son dinámicas. Con el Chacho trabajábamos bien, pero no acababan de llegar los resultados. Hacíamos un buen partido, pero en cualquier acción se nos iba. Estábamos en un momento complicado. Con Carvalhal, hemos hecho algunos cambios y se ha notado en los resultados y en el juego. Tenemos una identidad muy lograda, pero creo que el trabajo también era bueno con el Chacho. Lamentablemente los resultados son los que marcan las dinámicas, pero yo creo que el trabajo del equipo no se vio reflejado en el los resultados. Merecimos más de lo que tuvimos.

–Quizá lo que más ha cambiado es que ahora el equipo defiende muy bien. Apenas concede ocasiones y esto le ha dado seguridad para crecer en otras facetas del juego.

–Sí, la seguridad atrás, no solo de los defensas, sino de todo el equipo hace mucho porque arriba tenemos gente de mucha calidad que va a aparecer en momentos clave. Sabemos que manteniendo la portería a cero tenemos mucho que ganar.

–También da la sensación de que, desde esa seguridad defensiva, el equipo sabe elegir bien el momento de golpear.

–Sí, no tenemos prisa. El equipo está cogiendo su identidad. Concedemos muy poquito y esperamos nuestra oportunidad a lo largo del partido porque sabemos que, tarde o temprano, la vamos a tener. Ahora mismo somos un equipo bastante seguro.

–Esta última victoria frente al Espanyol les ha permitido poner tierra por medio con la zona de peligro. De hecho, el descenso está ahora a 8 puntos y la Conference League a solo 2. ¿Ha llegado el momento de cambiar de objetivo?

–Sería hipócrita por nuestra parte después de los malos momentos que hemos pasado. No digo que no podamos soñar, a todos los gusta, pero tenemos que ir partido a partido, pensar en el domingo. Luego iremos viendo, pero no podemos descuidarnos ni olvidarnos de dónde venimos.

–Pero supongo que no sentir el aliento del descenso en la nuca les ha dado una tranquilidad que antes no tenían y eso siempre ayuda.

–Sí, claro. Nuestra idea es seguir en la misma línea sin relajarnos. Nos ha costado salir, pero también sabíamos que con el trabajo que estábamos haciendo tarde o temprano íbamos a salir.

–Tienen la oportunidad, por tercera vez esta temporada, de encadenar tres victorias. Lo han rondado en un par de ocasiones, pero curiosamente se lo ha impedido el Atlético de Madrid. Ahora se miden al Almería, un equipo en problemas, ¿ha llegado el momento de subirse a la ola?

–La verdad es que hay tanta igualdad en LaLiga que es complicado conectar tres victorias seguidas. No creo que muchos equipos lo hayan conseguido esta temporada. Creo que más que si conseguimos o no tres victorias seguidas, hay que ver el comportamiento del equipo en los últimos partidos y lo importante es que, con alguna derrota entremedias, estamos sacando muchos puntos.

–El Almería no ha ganado ningún partido como visitante. ¿Consideran una ventaja que el partido se juegue en Balaídos?

– No. Los datos están ahí, pero cada partido es un mundo. No nos olvidamos del partido tan duro que tuvimos allí con ellos, pero queremos hacernos fuertes en casa y últimamente lo estamos consiguiendo. Ser fuertes en casa es clave.

–En realidad, llevan solo 4 puntos más en casa que a domicilio. ¿Han demostrado que pueden competir con cualquier rival y en cualquier escenario?

–Es verdad que vamos a cualquier campo, desplegamos nuestra idea de juego y nos está dando resultados, pero en casa siempre damos una imagen muy buena. Aunque se nos hayan escapado algunos partidos, casi siempre hemos jugado bien.

–¿Qué partido espera el domingo contra el Almería? ¿Piensa que se van a encerrar atrás?

–No me parece que el Almería venga a encerrarse atrás. Es un equipo que tiene jugadores de nivel y buenas individualidades. No creo que sea el típico equipo que venga a meterse atrás. Pero bueno, nosotros pensamos en nosotros mismos. Venimos en muy buena dinámica y queremos que siga la racha. Que no pare.

–¿Estamos viendo ahora la mejor versión de Javi Galán desde que llegó al Celta?

–Todo jugador se mueve por rachas. Es muy complicado estar treinta y tantos partidos a un nivel altísimo. Vengo de una temporada pasada bastante buena en lo personal y en lo colectivo y me gusta que me exijan porque significa que esperan mucho de mí y eso lo agradezco. Yo siempre quiero estar bien. Aunque a veces tenga malos momentos, en mi cabeza no cambia nada. Sigo estando trabajando igual porque sé que al final se van a imponer los buenos momentos.

–Usted es un lateral vistoso, que conduce, un gran regateador, pero a menudo se le reprochan sus elecciones, que sea más efectivo en los metros finales.

–Bueno, creo que el año pasado defensivamente era fuerte, fui uno de los jugadores que más duelos ganó. Defensivamente me veo bastante agresivo, pero siempre quiero mejorar. Ofensivamente me gustaría dar más asistencias y hacer algún gol, lo que pasa es que al final soy lateral. Pero bueno, siempre quiero mejorar y año a año espero ir mejorando.

–Últimamente ha encontrado una gran complicidad con Luca de la Torre. Ambos están creciendo juntos.

–Creo que más que crecer, los dos hemos encontrado una buena dinámica y esto nos ha ayudado a entendernos. Con Chuki [Franco Cervi] tengo muy buen entendimiento, tanto al año pasado como este, pero el equipo pasó por malos momentos y muchos jugadores no estuvimos a la altura. Creo que tanto Chuki como Luca me están ayudando mucho a crecer como jugador.

–En el Celta no tiene un competidor específico. Esto le facilita jugar cada domingo, pero tampoco tiene nadie que le apriete para mejorar. ¿Lo considera una ventaja o un inconveniente?

–No creo que no tener competencia me haya perjudicado. Los que me conocen y saben de mi carácter son conscientes de que yo siempre quiero mejorar y dar el máximo, aunque algunos partidos no me salgan las cosas. No me relajo. Estar sin competidor no me ha hecho relajarme para nada.

–Yo no digo que se relaje, sino que la falta de competencia interna, de un compañero que le apriete le ayuda a mejorar su propio nivel.

–Pero eso va con la persona. Yo no necesito que nadie que me apriete porque yo me exijo muchísimo a mí mismo.

–¿Hasta qué punto ha influido Carvalhal en la mejoría que ha experimentado su rendimiento?

–Carlos nos ha ayudado a todo el equipo. También el Chacho me ha ayudado a conseguir dar una de mis mejores versiones y le estoy muy agradecido por ello. Cada uno nos aportado unas cosas. Creo que con Carlos hemos cogido esa identidad que nos está haciendo muy fuertes.

–¿Piensa en la selección española? ¿Es algo que le ronde la cabeza tras ser incluido en la prelista de Luis de la Fuente?

–Sí que pienso. Todo jugador sueña que alguna vez pueda venir eso. Trabajo para mi equipo, pero ojalá tenga la suerte de ir algún día. Es mi mayor sueño, un sueño que tengo desde pequeño. Espero que el Celta me ayude a conseguirlo

–¿Espera ofertas este verano?

–No pienso en eso. Todavía quedan tres meses por delante y estoy demasiado centrado en el día a día como para pensar en eso.

–Ahora mismo es una de los activos más altos de la plantilla y fue uno de los que se decía que podían salir el pasado verano. No sé si esto le afectó de algún modo.

–Ni mucho menos. Si durante el mercado no estoy atento estas cosas, durante la temporada mucho menos. Durante la temporada me enfoco en el equipo y en el día a día. Tampoco en verano, que al final lo que quieres es desconectar de todo y descansar.

–No me resisto a preguntarle por Gabri Veiga. ¿Cómo lo está viendo? ¿Puede afectarle todo este revuelo que se está creando a su alrededor siendo tan joven?

–Gabri es un chico con la cabeza muy bien amueblada y no creo que estas cosas le afecten, estamos viendo día a día como crece a pasos agigantados. Se merece todo lo bueno que le pase porque es un chico que trabaja y se ve que quiere más. No veo que todo esto le afecte. Yo solo miro a esta temporada que nos está ayudando y nos va ayudar muchísimo.

–¿Porque ya lo ve fuera usted también o qué?

–No, ni mucho menos. Si no veo a mi futuro, tampoco voy a mirar el de Gabri. Con el año que está haciendo es normal que tenga cosas. Eso es bueno y se lo merece.

–Una última cosa. ¿Qué le pide Javi Galán a la temporada?

–Pues que sigamos creciendo tanto el Celta como yo. Ojalá le demos una alegría a la afición y a nosotros mismos. Vamos a seguir trabajando el máximo para ello.