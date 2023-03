“Vamos a Vigo sin miedo a la dinámica del Celta”

El Almería visita el domingo Balaídos (14:00 horas) con la necesidad de ganar para escapar de la penúltima plaza de la clasificación. Con el equipo andaluz viajará el boucense Diego Mariño Villar, que a los 32 años emprendió el pasado enero una nueva aventura en Primera División después de siete años en Gijón y etapas en el Levante, el Valladolid y el Villarreal, al que llegó con 13 años tras su paso por el Rápido, el Sárdoma y el Areosa o jugar un torneo en Brunete con el Celta alevín.

–En enero cambió la titularidad con el Sporting de Gijón en Segunda por la suplencia con el Almería en Primera. ¿Qué le llevó a tomar esa decisión?

–Acababa contrato en Gijón en verano y el club no tenía intención de renovarme. Entonces, para verme esperando hasta el final para renovar, pues se me presentó la oportunidad del Almería y al final fue adelante.

–¿Influyó que entrene al Almería Rubi, con quien coincidió en el Sporting y en el Levante?

–Sí, claro, fue un poco todo, y además era volver a Primera División, el club me daba más estabilidad con un par de años de contrato y conocía a Rubí: sé cómo trabaja y era un factor importante para irme a Almería.

–Regresó a la máxima categoría, tras descender con el Sporting en 2017. ¿Notó cambios?

–Sigue siendo parecida, pero se nota la calidad y el ritmo del juego, todo va más rápido en los partidos. En Segunda, te equivocas un par de veces y puedes librarte, pero en Primera te castigan en la mínima equivocación. Se nota la diferencia.

–Regresa a Balaídos, donde ha jugado unas cuantas veces.

–No llevo la cuenta, pero creo que he jugado un par de veces en Segunda y tres o cuatro en Primera. Unas cuantas, sí.

–¿Recuerda algún partido en especial?

–El primero. Lo visité con el Villarreal B y ganamos 0-1. Fue la más bonita que he vivido allí.

–¿Qué supone volver?

–Siempre es especial jugar en Vigo, pero al no ser ni la primera ni la segunda vez ya lo ves un ‘poco normal’, porque ya no tienes los nervios de las otras ocasiones, aunque sigue siendo bonito. Pero ahora en lo que pienso es en la necesidad de conseguir los tres puntos.

–El Almería acude como penúltimo, con 26 puntos.

–No es la situación ideal pero estamos a tiempo de todo, con cinco o seis equipos en tres puntos de diferencia. Está todo muy apretado.

–Se les complica más la situación como visitantes, pues no han ganado a domicilio y solo lograron tres empates.

–Es verdad que fuera de casa no llevamos una buena dinámica, de ahí que el partido en Vigo sea importantísimo porque es una ocasión para seguir en la pelea por la permanencia y no descolgarnos.

–Estas situaciones ya las ha vivido en otros equipos. Con su experiencia, ¿se afrontan con más tranquilidad?

–Lo ves, sobre todo, diferente. No es que estés acostumbrado pero las has vivido otras veces y no te pones tan nervioso, no tienes tanta tensión. El que mejor sepa llevar esta situación, jugar con la cabeza fría, controlar los nervios o no tener miedo a nada, será el equipo que lo consiga. El objetivo es salvarse y lo bueno es que estamos a tiempo de todo. Tenemos que seguir como en los últimos partidos, en los que estamos mereciendo más de lo que conseguimos.

–Hasta hace unas jornadas, el Celta vivía una situación similar. ¿Le sorprende la progresión del equipo de Carvalhal?

–Lo que me sorprendía era que el Celta estuviera tan abajo viendo la calidad de sus jugadores, por eso no me sorprendió que ahora jueguen de esa manera. Les costó, pero creo que el nuevo entrenador dio con la tecla, supo aprovechar mucho mejor las virtudes de toda la plantilla y ahora está en una dinámica muy buena, con jugadores a muy buen nivel y con mucha confianza. Se quitaron un peso de encima y están jugando mucho más relajados al verse a una distancia considerable de los puestos de abajo. Eso también les vino bien, les está liberando y haciendo que jueguen mucho mejor.

–¿Puede complicarles la racha del Celta o cree que el parón en LaLiga igualará las fuerzas?

–Prefiero no enfrentarme a equipos con buenas dinámicas, pero esperemos que con este parón el Celta pierda esa tensión competitiva y, ojalá, baje un poquito el pistón para que sea un partido más igualado y podamos tener opciones de victoria. Tenemos que ir a Vigo sin miedo a la dinámica del Celta. A ellos no les hace tanta falta esa victoria, pero nosotros sí que la necesitamos. Hay que hacerle notar al Celta que nosotros sí tenemos necesidad de esos puntos.

–¿Cómo afrontan la cita?

–Pensando en que si hacemos las cosas bien, somos intensos y jugamos como sabemos hacerlo, vamos a estar más cerca de ganar. Tenemos que salir al campo sin ningún miedo, sin ninguna tensión, motivados, concienciados en lo que tenemos que hacer y dejándolo todo en el juego. Es una nueva oportunidad y puede pasar cualquier cosa.

–¿Qué temen del Celta?

–Sobre todo, tener controlada a la gente de arriba. Como les demos tiempo para pensar, espacios y asociarse, nos van a hacer mucho daño porque es gente muy dinámica, con mucha calidad, precisión, y todos tienen gol. Si sabemos controlarlos y no les damos metros y tiempo para pensar va a ser el primer paso para poder sumar algo positivo.