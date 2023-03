Claudio Giráldez debutará mañana en Riazor en busca de un segundo triunfo del Celta B en el santuario de su eterno rival, al que el filial celeste puede superar en la tabla, si gana. El técnico celeste afronta el reto con el orgullo de representar a la cantera del Celta y la confianza en que sus futbolistas disponen de la herramientas para llevarse un derbi que puede “dar mucho” a su equipo en un momento crucial de la temporada.

“El partido nos puede dar mucho, nos puede dar mucha confianza, nos puede dar muchas cosas a ganar. Es un orgullo estar en este partido y poder enfrentarme al Dépor en una posición que da tranquilidad”, declaró ayer en rueda de prensa el preparador del filial, que ve a sus futbolistas “preparados” para asaltar el fortín herculino. “Tenemos que ser capaces de dominar, tener la pelota y llevarlos lejos de su portería”, indicó.

El entrenador del Celta B se ha esforzado a la largo de la semana por restar importancia al componente emocional que siempre acompaña a un partido que la afición celeste tiene marcado en rojo desde que la temporada alza el telón. “Intentamos darle la mayor normalidad posible. El partido más importante es el siguiente. Es un partido llamativo, atractivo, por los jugadores, por el escenario, un campo de Primera ante un rival de empaque y nivel”, apuntó Giráldez, que ha pedido a sus jugadores que disfruten de la experiencia. “Estamos en una situación clasificatoria que nos permite disfrutarlo y no verlo como algo tan dramático cuando estábamos abajo y teníamos que jugar contra el Rayo Majadahonda. Lo que está alrededor nos tiene que motivar y darnos ilusión”, observó Giráldez, que ve al rival más presionado: “Ellos son un primer equipo, tienen una responsabilidad que en casos es buena y en otros no tan buena. Nosotros vamos sin urgencia y con la idea de que los chicos se preparen y estén más cerca de demostrar que pueden jugar en Primera”. Para el técnico, el partido es una oportunidad de disfrutar del fútbol con mayúsculas. “A nivel colectivo queremos a disfrutar, a seguir en la línea que estamos, dar pasos adelante, pero si no nos sale un buen partido seguiremos ahí”, insistió.

Claudio Giráldez espera un Celta valiente y protagonista con la pelota. “Vamos a intentar dominar, llevar el balón a nuestro terreno. No quiero que mi equipo no muestre valentía ningún fin de semana. El equipo está cada vez más confiado. Estoy muy orgulloso de lo que estamos haciendo”, relató el preparador porriñés, que confía en que su equipo ofrezca también un alto rendimiento defensivo: “El Dépor es un equipo con pocas debilidades y tenemos que estar muy bien a nivel defensivo para maniatar el talento que tienen y no tengan tiempos de posesión demasiado altos”.

Para el técnico céltico es también crucial que sus jugadores se concentren el juego. “Es un partido distinto por las connotaciones que tiene un derbi, por el escenario por los focos que hay, pero tenemos que concentrarnos en jugar un partido de fútbol, en atacar las debilidades del rival y estar lo mejor posible a nivel individual cada uno”.

Iker Losada, con escasas opciones

Claudio Giráldez cuenta con escasas opciones de contar con Iker Losada, aunque confía en que Lautaro de León pueda vestirse de corto mañana en Riazor. “Lauti, sin llegar a completar el entrenamiento con el grupo, creo que no tendrá problema para jugar. Con Losada somos menos positivos, veremos las pruebas médicas que hizo ayer y en función de cómo esté decidiremos”, explicó ayer el entrenador del Celta B. A la probable baja del capitán, hay que sumar la del máximo goleador del equipo, Miguel Rodríguez, que vio la quinta amarilla en el último duelo ante el Badajoz y tendrá que cumplir el correspondiente encuentro de suspensión. Tampoco podrá contar Giráldez con Sergio Barcia, recientemente intervenido de una fractura de clavícula. Existe además la duda de si el técnico deportivista, Óscar Cano, va a poder contar con Lucas Pérez, que en los últimos días no se ha entrenado por causa de un proceso febril. A Giráldez no le preocupa: “Me preocupa lo justo esté quien esté. Me gusta enfrentarme a los rivales completos. Si Lucas no está, tienen recursos de sobra: Arturo, Svensson, Kuki. Tienen muchos de nivel. Si no está Lucas, saldrá igual de comprometido con su equipo e igual de talentoso”.