Aspas-Veiga, la sociedad reina del gol

El Celta vuelve a presumir de una de las mejores parejas de goleadores de LaLiga, como en los tiempos en los que Iago Aspas estaba acompañado del mejor Nolito o de un deslumbrante Maxi Gómez. Ahora, su socio en los remates certeros es el canterano Gabri Veiga. Juntos suman 21 goles, cifra solo al alcance de los barcelonistas Lewandowski y Rafinha, aunque en este caso el polaco acapara la mayoría de los aciertos (15), frente a los 6 del extremo brasileño. La dependencia del equipo vigués en el poder realizador de Aspas y de Veiga es escandalosa, pues entre ambos contabilizan el 65,6 por ciento de los goles del equipo de Carlos Carvalhal (35 en 26 jornadas).

El máximo goleador de la historia del Celta, club que se prepara para celebrar su primer centenario, acostumbra a formar sociedades muy productivas para los intereses del equipo celeste. A Aspas le caen los goles de los bolsillo, pero a su alrededor se generan sinergias que llevan a algún compañero a establecer récords personales de goles. Le pasó a Nolito en su momento ,que llevó al sanluqueño a firmar un importante contrato con el Manchester City de Guardiola. Antes de marcharse a Inglaterra, el gaditano obtuvo 12 goles en el curso 2015-16, frente a los 14 de Aspas.

Dos temporadas después, el moañés se alió con el recién llegado Maxi Gómez y entre ambos sumaron 39 goles (17 el uruguayo y 22 el gallego) para el conjunto vigués.

El último dúo céltico con dinamita lo formó el morracense con Santi Mina. Fue durante el curso 2020-21, en el que Aspas alcanzó los 14 tantos por los 12 del vigués.

Además, Aspas había encontrado en los últimos tiempos una buena sociedad con Brais Méndez, pero el mosense decidió abrirse camino en la Real Sociedad, dejando huérfano al moañés durante el arranque del presente campeonato. Antes de instalarse en San Sebastián, Méndez aportó 4 goles como centrocampista frente a los 17 del moañés, con los que éste último obtenía su cuarto Trofeo Zarra al máximo goleador español en el campeonato de Liga.

Por ese prestigioso premio vuelve a pelear este curso un Iago Aspas que ha tenido que esperar hasta la llegada a Vigo de Carlos Carvalhal para encontrar un nuevo socio con el que incrementar la renta de goles de un equipo que entonces merodeaba por los puestos de descenso y que ahora disfruta de una cómoda décima plaza. Está más cerca de los puestos europeos (a cuatro puntos la séptima plaza) que del descenso (a ocho puntos del decimoctavo).

La competencia para la pareja céltica es fuerte e importante, pues en la lista aparecen los barcelonistas Lewandowski y Rafinha, también con 21 goles (sin contar el partido de ayer contra el Real Madrid), aunque en este caso la aportación del polaco es abrumadora sobre la del brasileño: 15 goles frente a 6.

En el tercer escalón, después de celestes y azulgranas, aparecen los espanyolistas Joselu Mato y Braithwaite, que contabilizan un total de 20 goles: 12 del gallego y 8 del neerlandés. El caso del dúo del Espanyol llama la atención, como hasta hace poco el del Celta, porque el equipo blanquiazul está inmerso en la pelea por la permanencia y a un paso de los puestos de descenso.

Tras los pericos aparecen los dúos del Real Madrid y el Atlético de Madrid, ambos con 19 goles. En el equipo blanco vuelve a destacar otra temporada más la pareja formada por Benzema y Vinicius. El francés es autor de 11 goles, frente a los 8 del brasileño. En el otro equipo madrileño sobresale la sociedad que forman Álvaro Morata y Antoine Griezmann. El español ha alcanzado los 10 goles, uno más que la estrella francesa.

Tras estos dúos aparecen ejemplos de equipos con goleadores que no encuentran socios de su nivel realizador. Es el caso del Betis o el Mallorca, que cuentan con Borja Iglesias y Muriqi pero por detrás ningún compañero mantiene su ritmo realizador. El gallego suma 11 goles, pero el siguiente rematador del Betis es Juanmi, con 4. El balcánico Muriqi suma 10 goles, pero el siguiente en la lista del Mallorca es Lee Kang In, con 3.

El Celta, por su parte, disfruta nuevamente de una pareja letal de goleadores, que está de moda en LaLiga y en Europa por la precocidad y el potencial de Veiga, por el que suspiran los mejores clubes del mundo. El porriñés tardó en asentarse en el once inicial. Coudet no le dio la titularidad hasta la séptima jornada, a pesar que desde el primer partido de Liga ya demostró su potencial como centrocampista con gol. Anotó tres tantos bajo la dirección del técnico argentino, pero no explotaría hasta la llegada de Carvalhal. Con el portugués ha sido titular indiscutible. Incluso lo probó en varias ocasiones como pareja de Aspas en ataque. El joven canterano respondió a esta confianza con seis goles (dobletes ante el Betis y el Valladolid), formando con Iago Aspas la mejor pareja de goleadores del campeonato.