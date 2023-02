Partido desafortunado de Renato Tapia. El centrocampista peruano entró en el minuto 68 por Fran Beltrán pero apenas tuvo tiempo de incidir en el partido. Fue expulsado por doble cartulina siete minutos después. Ortiz Arias le mostró la tarjeta amarilla por acudir a un balón dividido con los dos pies en plancha, impactando sobre Merino. Y acto seguido la mostró la segunda cartulina amarilla. Fue a raíz de un comentario que Tapia realizó cuando ya abandonaba el lugar de la acción.

Ortiz Arias escribió en el acta que mostró la primera amarilla por "pisar a un adversario de manera temeraria". En cuanto a la segunda, argumentó: "Poner objeciones a una decisión mía tras haber sido amonestado".

"No he hablado todavía con Tapia pero insistimos mucho en que no hay que dirigirse al árbitro. Si fuera una tarjeta para frenar una acción ofensiva del rival, como la de Unai Nuñez, estaría bien pero habrá que hablar en el vestuario para evitar esto", señaló un Carvahal molesto por haber tenido que jugar con un hombre menos el tramo final, aunque contento por "el partidazo" de sus hombres.

El problema es que Tapia, que es la principal y casi única alternativa natural a Fran Beltrán como pivote defensivo, además de haber sido empleado como central por Carvalhal, podría perderse más que el partido de suspensión que acarrea una expulsión por doble amonestación. En el apartado de otras incidencias, el árbitro escribió: "Renato Fabrizio Tapia Cortijo, una vez expulsado y estando aún sobre el terreno de juego se dirigió a mí en los siguientes términos: "¡Qué prepotencia!"". Ahora el Comité de Competición deberá decidir como cataloga y valora ese término.