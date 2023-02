Molesto por el resultado pero con la moral y la motivación alta por el buen juego desplegado frente al Atlético, Carlos Carvalhal mañana en el Reale Arena ante la Real Sociedad, “el partido más difícil” desde su llegada al Celta ante el que él considera “el mejor equipo de LaLiga" por su equilibrio entre talento individual y desempeño colectivo.

“El Barcelona y el Madrid tienen grandes jugadores, grandes individualidades, pero para mí la Real Sociedad es el mejor equipo del campeonato en cuanto a ese equilibrio”, ha relatado el preparador celeste en la conferencia de prensa previa al encuentro. “La Real es un equipo fuerte, tiene equilibrio individual y valores colectivos y juega en su casa. Es un equipo muy competente", ha precisado el técnico,

Pese a la dificultad del envite, Carvahal se muestra optimista. “Es un desafío muy importante. Si tuvimos un gran reto ante el Atlético, este desafío es aún más difícil, pero vamos a partir con coraje”, ha señalado. Y ha añadido: “Nos gustan estos retos y estamos enfocados en el adversario”.

El entrenador del Celta intuye el esquema elegido por Imanol, al que dio la “enhorabuena” por su trabajo, no va a diferir del 4-3-3 con el que se impuso el pasado lunes al Espanyol, pero ha afirmado que estará preparador si el técnico txuri-urdin despliega un 4-4-2 en rombo. “La Real tiene muchos puntos fuertes y también algunas debilidades. Debemos jugar nuestro fútbol e intentar que prevalezca nuestra idea, mirar a la portería contraria y estar enfocados para conseguir los tres puntos”, ha destacado.

Carvalhal se ha referido a la presencia de Brais Méndez, “uno de los mejores jugadores” que tenía el Celta la pasada temporada en las filas de la Real Sociedad, pero ha matizado que él se fija en el rival por su funcionamiento colectivo. “Es un gran jugador, pero no tenemos que mirar mucho a las individualidades, sino al colectivo”, ha señalado.

Carlos Carvalhal no ha querido adelantar si Seferovic, cuyos buenos minutos ante el Betis y el Atlético elogió, será titular mañana en perjuicio de Larsen. “No tiene aún para 90 minutos en sus piernas, pero tiene capacidad para hacer bien una gran parte del partido. Ponerlo e inicio o después es estratégico", ha apuntado. “Tenemos tres delanteros: Larsen, Seferovic y Paciencia y todos están entrenándose muy bien. La competencia interna es muy fuerte. Desde la llegada de Seferovic ha crecido la competencia, la actitud y la concentración de Larsen y Gonçalo”, ha observado.

Mallo, fuera de foco

El entrenador del Celta ha sido preguntado por la situación de Hugo Mallo, cuya suplencia, dijo, se debe a una cuestión “puramente técnica” por haber estado “fuera de foco” tras su amago de salida en el mercado invernal. "Su suplencia no se debe a nada en especial. Hugo perdió un poco el foco por los acontecimientos, pero esa situación ahora ya está cerrada. Paso a paso, está en proceso de volver a ser el Hugo que todos conocemos. Él sabe lo que pienso, sabe que es una decisión puramente técnica", ha explicado el técnico, que ha negado toda “interferencia” del club en su decisión y ha precisado que Mallo tiene que volver a ganarse el puesto ante dos competidores que lo están haciendo muy bien. "Cada vez está entrenando mejor, pero ahora tiene que esperar su oportunidad porque ahora Mingueza está jugando muy bien en esa posición y Kevin siempre cumplió cuando lo he llamado. Hugo sabe que no juega por una decisión puramente técnica”, ha insistido.