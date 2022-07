El Celta hizo oficial esta tarde la cesión por una temporada de Rubén Blanco al Olympique de Marsella, noticia que se conocía desde hace días y cuyo anuncio solo estaba a expensas de que el portero gallego superase el examen médico.

Desde hace dos días los dos clubes habían acordado las condiciones de una cesión que entienden beneficiosa para todas las partes. Rubén cree que necesita un cambio de aires para impulsar su carrera (aunque en Marsella tendrá la competencia de Pau López) y el Celta entiende que no puede tenerle una temporada más en el ostracismo ante la evidencia de que Coudet no cuenta en exceso con él como se demostró la pasada temporada en la que no le concedió ni un partido de Liga. El Celta va a fichar un portero (o dos a la vista de la salida de Rubén) este verano y no parecía tener sentido mantener esta situación.

El Olympique de Marsella, al mismo tiempo que el Celta, anunciaba la cesión que no contempla opción de compra ya que el equipo vigués se negó de forma tajante a abrir la puerta a esa posibilidad. En el seno del club mantienen la confianza de que Rubén pueda volver a defender muy pronto la portería del equipo vigués.

Rubén Blanco llega al equipo que entrena Jorge Sampaoli, jugará Liga de Campeones esta temporada y competirá con otro español, Pau López, por quien el club del Velodrome acaba de pagar doce millones de euros a la Roma.