El Celta necesita reinventarse y ha encargado a Luis Campos una profunda reestructuración de su actual plantilla. Al ejecutivo portugués se le ha encomendado la tarea de conseguir dos ventas importantes con las que financiar el nuevo proyecto y realizar un buen número de contrataciones para las numerosas bajas que se van a producir en el plantel, bien porque no entran en los planes del técnico (Dituro, Murillo, Solari, Galhardo y Nolito), bien por razones extradeportivas (Denis Suárez y Mina).

En este contexto, técnicos y analistas futbolísticos consultados por este diario destacan la “difícil tarea” que el nuevo asesor deportivo celeste tiene por delante para conformar un plantel con opciones de luchar por objetivos más ambiciosos que la permanencia y auguran “un verano “caliente” en la Calle del Príncipe. Coinciden ampliamente en la necesidad de reforzar todas las líneas del equipo y cifran el número de fichajes entre siete y nueve en función del número jugadores que salgan traspasados.

Javier Maté:

“Cabe la posibilidad de mejorar la plantilla, pero mejorar el once lo dudo porque si se van a ir tres jugadores que venían jugando y vamos a traspasar a dos o tres, fichar a cinco titulares me parece complicado. Va a ser un verano muy calentito”, certifica Javier Maté, mito celeste y director deportivo del Coruxo. El exdirector de A Madroa desgrana las necesidades del plantel. “En la portería vamos a necesitar algo, en defensa uno o dos centrales y un lateral izquierdo, en el centro del campo habrá que suplir a Denis y, si se van Beltrán y Tapia, fichar un a pivote. Y en banda seguimos necesitando gente, tanto por la derecha como por la izquierda. Y no digamos arriba, que harán falta un par de delanteros”, explica. “Vamos a necesitar fichajes en todas las posiciones. Son muchos deberes”, remacha.

Javier Maté se muestra partidario de compaginar las nuevas contrataciones con la posibilidad de ampliar los minutos de los principales valores de la cantera para calibrar sus opciones de tener un largo recorrido en el primer equipo. “Tendrá que subir algún chico del filial. Me han parecido interesantes los minutos que han jugado Gabri Veiga, Domínguez o Fontán. Habrá que ver cómo se consolidan, pero no sabemos aún si podrán llevar el peso de la Primera División y serán una verdadera alternativa”, observa.

Moncho Carnero:

Jorge Otero, extécnico del Arosa, opina que el Celta va a tener que despejar muchas incógnitas. “Hay mucho en el aire y la verdad es que estamos expectantes porque quieren vender a dos jugadores titulares para poder fichar. No sé quiénes serán, así que todo va a estar pendiente de qué jugadores se vayan”, apunta. “El equipo necesita un poco de todo, reforzarse en todas las líneas. Ni Rubén ni Iván han jugado, así que vamos a necesitar un portero. En defensa todo va a depender de si sale Javi Galán. Si saliese, habría que traer un lateral zurdo y probablemente también haga falta un central, si no hay más bajas que la de Murillo”, desgrana. Y agrega: “En medio campo, habrá que traer un pivote defensivo, si salen Beltrán o Tapia, y un medio centro ofensivo para cubrir la baja de Denis. En banda yo traería dos jugadores, un diestro y un zurdo, pero de características diferentes, un extremo y otro, como Nolito, que juegue por dentro y deje el carril para el lateral. Después, evidentemente, habría que traer un par de delanteros, uno para acompañar a Iago y otro quizá de perfil un poco más bajo. Pero hay que comprar gol”.

Jorge Otero:

Otero cree, como Maté, que hay que romper una lanza por la cantera: “Hay que apostar por los chicos de la cantera porque, cuando han jugado, han demostrado que pueden ser importantes y hay que apostar por ellos. Gabri Veiga y, a pesar de que es muy joven, Miguel Rodríguez ha hecho 11 goles con el Celta B y merece que se le vayan dando oportunidades”.

Moncho Carnero, extécnico celeste y comentarista en la Radio Galega coincide en el número de fichajes y las posiciones que sería necesario reforzar a partir de las ventas que puedan formalizarse que, hoy por hoy, se desconocen. “Si no sigue Dituro, hay que firmar un portero. La posición de lateral derecho está cubierta, así que habría que fichar uno o dos centrales, en el caso de que se venda Aidoo. Si se vende a Javi Galán, también habría que traer un lateral izquierdo”, reflexiona. “En medio campo, siguiendo la estructura del campo del Chacho, están Beltrán y Tapia, pero seguramente alguno de los dos se vaya, con lo que, si esto ocurre, habría que sustituirlo con otro medio centro defensivo”, prosigue. Y concluye: “Se va Solari y habría que traer un jugador de banda derecha, dos si se va Brais, además de un sustituto de garantías para Denis Suárez, que no va a ser fácil de encontrar. En banda izquierda Nolito se va y sigue Cervi. Orbelín parece que va a tener pocas opciones con Coudet, así que habría que cederlo y traer a un especialista de banda izquierda. Después hay que traer dos delanteros de características diferentes que te permitan cambiar el dibujo en un momento determinado.”

Trashorras:

Roberto Trashorras, excéltico y comentarista en la Cadena Ser, no difiere a la hora de analizar las necesidades del plantel. “Habrá que fichar cantidad y variedad, sobre todo por las bajas que van a producirse y para que no sufra tanto el equipo cuando no juegan los que están habitualmente. Habrá que hacer fichajes en todas las líneas. Ahora que no está Dituro un portero, seguramente un central y quizás un lateral izquierdo, alguien para suplir a Denis y gente arriba para cuando Iago no esté del todo fino pueda darle relevo a buen nivel. También un extremo izquierdo con desborde, para suplir la baja de Nolito. Y claro, si se producen ventas de jugadores importantes, también habrá que reemplazarlos con gente de nivel”, comenta.

Pepe Murcia, exentrenador del Celta y del Atlético de Madrid, se muestra más generalista en su planteamiento de lo que el próximo curso debe ser para el conjunto vigués después de “ganar estabilidad” en las dos últimas temporadas bajo la dirección de Eduardo Coudet. En opinión del preparador cordobés, es un “buen momento para mirar hacia arriba y construir un equipo que ilusione a la afición sustentado en la idea desarrollada en estos últimos años por el Chacho con Iago Aspas y Hugo Mallo como pilares básicos”.

El expreparador celeste cree que Javi Galán y Brais Méndez son los futbolistas por cuya venta podría obtener el club “mayor rendimiento económico” y destaca la importancia de “acertar” en las contrataciones de los que sustituyan a jugadores tan importantes en estos años como Denis, Mina o Nolito “para romper esa zona de confort y buscar ese algo más”.