El dilema de la portería

El Celta trabaja sobre el escenario de dar un nuevo cambio a la portería la próxima temporada. El club celeste no va a ejercer la opción de compra que tiene sobre Matías Dituro y es improbable que recupere la apuesta canterana de las temporadas anteriores debido al crónico problema de lesiones de Rubén y la falta de protagonismo de Iván Villar en Segunda División con el Leganés.

¿Es razonable prescindir de Dituro? ¿Debe el Celta acudir al mercado si el argentino no sigue en nómina el próximo curso? ¿Está capacitada la cantera para asumir las responsabilidad de la portería? Las opiniones los expertos difieren.

José Antonio García Alonso, Covelo, antiguo entrenador de porteros del Celta apuesta por retener a Dituro o fichar un sustituto consolidado, aunque precisa que la decisión debe depender del objetivo deportivo que el club se marque para la temporada que viene. “Depende de lo que quieras conseguir. Si quieres luchar por un puesto en Europa, tienes que ir al mercado y firmar un buen portero. Si tu idea es intentar sacar un portero, tienes que ver qué hay en la cantera. Eso es lo que tienes que plantearte. Pero si quieres dar un salto cualitativo necesitas un portero de garantías. Y yo creo que Dituro ha estado de garantías”, observa.

Covelo opina que el portero del filial está demasiado verde y los dos canteranos que se repartieron la titularidad antes del fichaje del Dituro ofrecen dudas. “Iván Villar ha estado cedido no ha participado con el Leganés y si no ha jugado en Segunda es difícil jugar con el Celta en Primera; Rubén no ha jugado este año porque el entrenador ha pedido un portero y si lo ha pedido es porque creía que lo necesitaba. Rubén ha sido un portero que ha subido rápido a Primera División, pero todos los años ha tenido lesiones que le han perjudicado”, expone.

Al exguardameta del Barcelona y el Mallorca le sorprende que el Celta quiera prescindir de Dituro. “Me extraña que no quieran ejercer la opción de Dituro porque ha sido de los tres o cuatro jugadores más regulares del Celta. Ha jugado bien y 1,5 millones no me parecen mucho. Y supongo que tampoco cobrará un gran sueldo. Ha tenido cosas muy buenas y algunos errores también, pero ha aparecido en momentos difíciles y le ha dado solidez al equipo”, destaca.

Patxi Villanueva difiere. El exguardameta y antiguo entrenador de porteros del primer equipo celeste rompe una lanza por Rubén e Iván Villar y pide que se recupera la apuesta canterana por la portería. “Me parece que la portería ya estaba muy bien cubierta y quedarse con Dituro supone apostar por un portero que ya es algo veterano. Teniendo a Rubén como está y un portero joven como Iván, yo lo tengo muy claro. Apostaría por los dos sin dudarlo”, apunta. “Todo depende de lo que quiera el entrenador y de la capacidad de decisión que le dé el club, pero hay que tener en cuenta que a lo mejor tienes que echarlo y el que venga tiene una opinión diferente por la portería”, añade. “Rubén lleva muchos años ya en el Celta y siempre ha demostrado que está bien. Las lesiones no lo han respetado mucho, pero siempre que ha estado lo ha hecho fenomenal”, argumenta Villanueva, que recuerda que Villar fue no hacer mucho el portero de la selección olímpica.

Javier Maté, leyenda viva de la portería del Celta, mantiene una postura intermedia. “Rubén ha demostrado que es una garantía, pero tiene un problema de lesiones que arroja dudas; Iván es muy buen portero, pero no ha sacado el rendimiento que debiera a la cesión. Si no va seguir Dituro, es un problema, seguramente tendrían que mirar en asegurar un poco más la posición, lo que pasa es que no es fácil. Pero tendrían que por lo menos ver la posibilidad de incorporar a un jugador. Sería correr un riesgo, más que nada por las lesiones de Rubén”, razona Maté, que cree que el problema con las lesiones de Rubén es producto de la presión. “Lo que verdaderamente te desgasta es la competición, que es donde se fuerza el cuerpo y los ligamentos”, precisa el exguardameta, que considera que se está siendo “un poco injusto” con Dituro. “Ha venido por cuatro perras y ha dado un resultado excelente”, dice.