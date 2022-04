El argentino Matías Dituro está satisfecho con los cuatro penaltis detenidos esta temporada en la Liga, convirtiéndose en el portero del Celta que más lanzamientos desde los once metros ha parado en una misma temporada en Primera División. Sin embargo, el hecho de que el último no sirviese para puntuar ante el Madrid le genera “bronca” interna. “Si miro el cómputo global obviamente que sí estoy satisfecho, pero a lo que se refiere el último penal del partido no, porque no sirvió para que el equipo sumase puntos”, apuntó el argentino a los medios del club.

Dituro ya está enfocado en la “difícil” visita que deberán afrontar el próximo domingo contra el Espanyol. “Un partido contra un rival que está en la misma zona de la tabla que nosotros, así que esperamos poder traernos los tres puntos. Después pensaremos en el siguiente partido (Athletic) pero primero enfocarnos en hacer una buena semana de trabajo e ir a traernos los tres puntos el domingo”, comentó el meta.