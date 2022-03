El goleador insaciable

Los años no pasan por Iago Aspas. Con 34 cumplidos, el goleador celeste se mantiene en números al alcance de muy pocos delanteros, ya no del campeonato español, sino en las grandes ligas europeas. El declive inevitablemente asociado a la edad, no asoma por ningún lado en el moañés, cuyo techo parece no tener límites.

Una temporada más y para bendición del Celta, Iago se muestra insaciable. Nunca con el conjunto celeste ha hecho Aspas menos de 12 goles por ejercicio. Y el doblete firmado el domingo frente al Mallorca, tercero del presente curso, le devuelve a la primera línea de la lucha por obtener su cuarto Trofeo Zarra. Hace tiempo ya que Aspas pulverizó todos los registros goleadores del Celta. La figura del morracense trasciende con mucho al conjunto vigués. Iago es por derecho propio una leyenda viva de LaLiga. Se le recordará como uno de los mejores en un tiempo en que el campeonato español presumía de ser el hábitat de algunos de los mejores delanteros de la historia. En el presente campeonato, solo una estrella mundial del calibre del madridista Karim Benzema mejora sus prestaciones. La estrella del Real Madrid (20 goles) supera a Aspas (13) en esta Liga, pero no en el cómputo de las últimas seis campañas. En este periodo, tal como ha informado la cuenta Afouteza e Corazón, el moañés suma 102 dianas, una más de las que ha anotado el crack francés. Solo Messi (160 goles) y Luis Suárez (120) mejoran los guarismos de ambos. Muy por detrás de todos ellos se sitúan Gerard Moreno, uno de los más fieros competidores de Aspas en estos años por el Trofeo Zarra, con 86, y Antoine Griezmann, con 75. Los 130 tantos que el astro céltico contabiliza en Primera (128 con el conjunto vigués) rebasan los conseguidos por leyendas de LaLiga como el recientemente fallecido Paco Gento, el uruguayo Diego Forlán o el búlgaro Lubo Penev. La regularidad y el gol han sido los más fieles compañeros de Aspas en estos años. Doce goles por año han sido su cuota mínima con el Celta desde el último ascenso a Primera División. Únicamente no alcanzó esta cifra con el Sevilla, con el que apenas logró un par de tantos en el curso 2014-15 debido a la falta de oportunidades. Su promedio goleador en la competición doméstica es de un gol cada 166 minutos sobre el verde. El doblete firmado contra el Mallorca devuelve a Iago a la primera línea de la batalla por el Trofeo Zarra y mantiene vivo su objetivo de igualar la marca histórica establecida por el gran David Villa, con 4 galardones. Aspas logró tres de forma consecutiva entre 2017 y 2019 y ha estado en la batalla de los dos siguientes, que se ha llevado el barcelonés Gerard Moreno. El delantero del Celta comparte desde la pasada jornada el liderato del Zarra con el madrileño Raúl de Tomás (Espanyol). Ambos cuentan con un gol de ventaja sobre el bético Juanmi Rodríguez y el exceltico Joselu Mato (Alavés). Tras ellos se sitúan, con 9 dianas, Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) y Carlos Soler (Valencia) y, algo más rezagados, con 8, figuran Marco Asensio (Real Madrid), Gerard Moreno (Villarreal) y Rafa Mir (Sevilla) y Borja Iglesias (Betis) y Santi Mina, con 7. Los dos goles anotados el pasado domingo al Mallorca suponen el tercer doblete del curso de Iago Aspas. No pocas veces anota cada temporada anota el astro celeste los goles a pares. Este curso suma tres dobletes (al Barcelona, el Betis y el Mallorca), pero el pasado hizo dos, otro el anterior y cinco dobletes y un triplete el precedente. Su récord, sin embargo, son los tres dobletes y tres tripletes anotados en el curso 2017-18, cuando estableció su plusmarca de anotación en una misma campaña: 22 goles. Esta cifra es la segunda mejor lograda por un delantero en la historia del Celta tras los 23 tantos firmados por el legendario Mauro Rodíguez hace ya 68 años. Cumplidas 27 jornadas de Liga, Iago Aspas está a un solo gol de igualar su registro goleador de las dos últimas temporadas y, con 11 partidos todavía por delante, podría acercarse a los 20 que anotó hace tres temporadas estando tres largos meses lesionado. Los 22 firmados en la campaña 17-18 parecen ahora mismo fuera de su alcance, pero con Iago nada es imposible. Como el buen vino, mejora con los años.