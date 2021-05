“Me gustaría que Coudet fuese el entrenador del Centenario”

Carlos Mouriño acaba de cumplir quince años al frente del Celta. Lo hace después de una temporada que comenzó de forma trágica y que ha finalizado de manera espléndida. El problema es que no tiene demasiado tiempo para asimilar el final del ejercicio porque se le amontonan los asuntos en su mesa. La continuidad de Miñambres, de Coudet, de Onésimo deben quedar resueltas en los próximos días. Es optimista con todos ellos mientras asegura mantener la vieja ilusión de darle al Celta su ansiado título.

– ¿Imagninaba este final de año?

– Siempre tienes esperanzas, pero esta vez fueron ampliamente superadas.

– En perspectiva, ¿el error o la corrección posterior solo era cosa del entrenador o hubo más?

–La plantilla ha sido la misma prácticamente. Creemos que se sacó más rendimiento a los jugadores de lo que se había hecho anteriormente. Fue muy importante hacer sentir a los jugadores la importancia que tenían, hubo un cambio de discurso importante. Pasamos del “no me traen jugadores, con lo que tengo no me da” a “vine aquí por vosotros, vine porque sé lo que podéis rendir” y eso le dio una confianza a la plantilla desde el inicio. El cambio fue grande en todos los aspectos.

–En su mandato ha costado que se reconociese la figura del entrenador. ¿Ha cambiado este punto de vista en los últimos meses?

–Nosotros tenemos un problema importante y es que muchos entrenadores no quieren venir al Celta. Cuando pretendes dar un salto de calidad los técnicos se lo piensan mucho porque no lo consideran un paso adelante en su carrera. Entonces tienes que apostar y hacerlo por gente que no sea tan conocida, ni tenga tanta experiencia. Si nosotros queremos dar ese salto y no podemos porque el entrenador no quiere exponerse en el Celta tenemos que apostar. Los analizamos, pero luego no sabemos si nos va a salir bien. Puede suceder como en el caso de Luis Enrique, Eusebio, Unzué, Berizzo... pero también hubo apuestas que fallaron.

–¿Coudet le ha salido mejor de lo que esperaba?

–No. Lo imaginábamos así. Otra cosa es que un magnífico entrenador dé con todo lo que se necesita para sacar resultados. Él lo dio y superó nuestras expectativas. Pero sabíamos que era un gran entrenador y, de hecho, ya habíamos intentado traerle antes.

– En los últimos días se habla mucho de su situación. El emplaza a todo el mundo a una conversación con el club. ¿Exactamente de qué están hablando o de qué van a hablar?

–Todos los entrenadores pretenden una serie de cosas que se le pueden dar o no. Con Coudet tenemos un año más firmado, pero también hay una cláusula de salida que si la paga un equipo se puede ir. El y nosotros queremos la continuidad. Yo mantengo la idea de tener un entrenador que esté mucho tiempo en el banquillo. ¿Puede haber acuerdo? Es difícil predecirlo en este momento, pero los dos queremos lo mismo, una estabilidad grande y un proyecto que dure más de un año.

– ¿Pero está garantizado que Coudet es el entrenador la próxima temporada?

–No, no está garantizado. Está garantizado que tenemos un contrato y está garantizado que si un equipo paga una cláusula y él quiere irse, lo puede hacer..

– ¿Le consta que existe ese equipo?

–A nosotros no. Desconozco las conversaciones que pueda tener él. Al Celta no le ha llegado nada, creemos que todo va bien. Él está trabajando con ganas de cara a la próxima temporada y entendemos que nada altera eso. Pero no tenemos por qué negar que esa cláusula existe.

–Sorprendería además en el caso de un entrenador al que en diciembre se le cumplieron la mayoría de sus peticiones.

–Confiamos en lo que dice y al mismo tiempo entendemos que todos los entrenadores quieren aspirar a mejores equipos y ganar más dinero. Eso es lo que tenemos que ir compaginando con él.

–¿Ustedes están dispuestos a cumplir sus expectativas?

–Estamos dispuestos a hablar. Las expectativas cada uno tiene las suyas y a veces son difíciles de alcanzar.

–¿Es el entrenador que le gustaría tener para el Centenario del club?

–Sin duda. Me encantaría y él lo sabe. Pero no es solo cosa de uno. Ojalá lo podamos conseguir.

– Se habla más de Coudet que de otros casos dentro del club. ¿Miñambres sigue como director deportivo?

–Sí.

“Seguirá y a partir de ahí comenzaremos a preparar la próxima temporada”

– ¿Cuándo se anuncia?

–Acabó la Liga, ha tenido que salir unos días de Vigo. Llega hoy (por ayer) y mañana o pasado hablaremos con él para resolver el tema. También queremos escucharle.

– Sorprende que en el caso del director deportivo, que es un puesto más estable, las renovaciones en el Celta siempre son año a año. De este modo no se libran de una sensación de cierta provisionalidad.

–Pensamos que el director deportivo es un puesto que va muy ligado a unas circunstancias. Entre otras que haga bien su trabajo y Felipe lo cumple; que tenga una buena relación con la directiva y vaya por el mismo camino; y que tenga cierta sintonía con el cuerpo técnico. Es una persona que debe reunir muchas virtudes y manejar a mucha gente diferente. Procuramos entonces ir renovando año a año para analizar todas estas pautas.

–¿Qué mercado espera este verano?

–Muy contraído, con muchas dificultades. Los equipos han registrado importantes déficits y los movimientos económicos creemos que van a ser mínimos. Pocos y limitados. Nosotros tenemos una ventaja y es que la base del equipo ya la tenemos y es una base buena e ilusionante. Hay trabajo ya hecho y todos estamos convencido del potencial del equipo.

– ¿De este proceso cómo sale el Celta?

–Mal, como todos. Pero hay que pensar que llevamos años con grandes beneficios y esta temporada daremos 16 millones de pérdidas. Nosotros ese dinero lo solventamos con caja nuestra, no tuvimos que recurrir a nadie. Y eso nos hace estar un poco mejor que los demás. Y el año fue malo para todos.

– Es fácil imaginar que no contempla ninguna venta importante.

–Es cierto Siempre digo que al Celta las ventas grandes no le importan tanto porque con ese dinero siempre podemos reforzar al equipo por encima de la individualidad que se va. Por eso siempre la vemos en positivo. Es verdad que te puedes quedar sin un futbolista importante, pero a cambio refuerzas tres o cuatro puestos con jugadores tan competitivos como los que tienes y eso te hace elevar el nivel del equipo.

– En la plantilla hay jugadores con los que no se cuenta (Mor, Costas...) ¿En este mercado ese problema es especialmente importante o el Celta va a buscar una solución de la forma que sea?

–Los futbolistas que no juegan ya son un problema porque ocupan un lugar en la plantilla que podría aprovechar otro futbolista;_al no jugar no se revaloriza...nosotros tenemos normas muy establecidas y las llevamos a rajatabla. El que no quiera seguir tiene vía libre para irse siempre.

– Pero en este caso son futbolistas con los que ocurre lo contrario...ustedes quieren que se vayan pero no hay forma.

–Cuando un jugador sabe que no cuenta le hacen ofertas que le pagan más que su club y aún así no quiere salir...pues a lo mejor es que no quieren jugar al fútbol y valoran más otras cosas como su comodidad, su vida familiar.

– ¿Se plantean liquidar a algún jugador para darle la libertad? Estoy pensando en Emre Mor.

–No. Consideramos que los futbolistas saben que si no quieren irse no pasa nada. No van a tener ningún problema. Si quieren sacrificar su carrera deportiva, el Celta no puede hacer nada.

– Ha sido su mayor error...

–Los equipos como el nuestro tiene que arriesgar con los entrenadores y con los jugadores. Hemos traído gente que no conocía nadie, hemos revalorizado a otros...como es normal debemos tener un índice también importante de fracasos. Los equipos grandes fichan gente cara y contrastada. Nosotros no podemos llegar a esos mercados y a duras penas a los medios. Eso significa que tenemos que exponer. Unas veces ese trabajo da frutos y otras no.

“Tenemos que seguir arriesgando tanto con jugadores como entrenadores”

– Van a seguir entonces por ese camino, el de buscar gente joven, de mercados alternativos...

–Vamos a buscar en el mercado lo que necesite el Celta atendiendo al aspecto deportivo, pero también al económico. Hemos hecho una gestión importante para no depender de ningún jugador saliéndonos del presupuesto que podemos pagar. Eso lo vamos a seguir haciendo y el futbolista que quiera venir lo hará sabiendo que el Celta le pagará lo máximo que pueda y no lo que él quiera.

–¿Hubo algún avance con Cervi?

–No. Nos gustaría tenerlo ya cerrado. Falta un poco. Había un pacto que ahora el Benfica quiere aumentar y nosotros decimos que lo pactado pactado está.

–Importará mucho la voluntad del futbolista.

–Es una gran satisfacción que comprende nuestra situación, sabe lo que hubo y aún así, teniendo ofertas superiores de otros equipos, él quiere venir al Celta.

“Tiene ofertas más importantes, pero su ilusión es jugar en el Celta”

–¿Hay previsión de lo que podrían gastar en verano?

–Tenemos una serie de puestos a los que damos preferencia. Si gastamos mucho en un puesto te quedas con menos margen en los restantes. Habrá que compensar eso, subir algún jugador del B...

– ¿La Liga les va a apretar más con el tope salarial?

–Seguro que nos aprietan más. Teníamos un presupuesto de 80 y ahora lo tenemos de 60...solo ese detalle ya hará que nos bajen el tope. Los derechos de televisión también han bajado y cobramos cuatro millones menos que hace tres años. Todo computa.

– Los jugadores en los últimos días lanzan muchos mensajes de esperanza de cara al futuro. Hablan de crecer, de dar un paso adelante

–Cuando inicias una temporada no te conformas con lo conseguido y quieres más. Tenemos dos cosas buenas: mucha gente de la cantera que sienten el club como propio, con un sentimiento de pertenencia importantísimo. Eso se traslada a todo. Les ha ido bien esta temporada. Quieren superarse y nosotros le pondremos los medios para que lo hagan. Solo hay que ver lo que corrían a comienzos de temporada y lo que corren ahora. Eso es por un convencimiento colectivo. Se comen el mundo, sienten que son importantes, que pueden competir con los mejores. Eso ha beneficiado al equipo.

– El Celta lleva diez años en Primera y ha vivido un gran año con un peso absoluto de su cantera. El modelo que tanto repire..

–Me sigue molestanto que se siga diciendo que la cantera fue una obligación por el problema económico que teníamos. Siempre dije que era la base. Creemos en esa idea. Estamos ilusionados porque por detrás vienen jugadores impresionantes. Podrán llegar o no, pero ahí están. Hay veces que acabas una temporada y piensas en si hay suerte y uno de ellos llega al primer equipo...pero que es que ahora hay cinco que podrían hacerlo. Todos no lo van a hacer, pero ahí están.Tenemos una gama de jugadores que nos hace ver el futuro con optimismo. La cantera ha llegado a su cénit, al punto más alto que podríamos haber imaginado.

– Decía Coudet el otro día que Iago no podía irse del fútbol sin ganar un título con el Celta. ¿Comparte esa opinión?

–Dije hace quince años en mi toma de posesión que trabajaría para darle un título al Celta...hay diferencias enormes con otros equipos que lo hacen muy difícil. No dejo de soñar con eso, no dejo de pensar que se puede producir y con esa ilusión seguimos trabajando. Sin olvidar, claro, lo complicado que resulta.

– ¿Cree que la gente es consciente de la importancia de la ciudad deportiva?

–Creo que no. A los aficionados les preocupa el resultado y no tanto dónde y cómo entrenes. Seguramente no le dan un gran valor, el que sí le dan los profesionales.

– ¿Y cuando vuelva el B lo hará con Onésimo como entrenador?

–Nos gustaría. En eso estamos. Ojalá podamos anunciarlo pronto.

–¿La perspectiva es buena?

–Para nosotros sí, pero a lo mejor él puede estar pensando en que tiene oportunidades de estar en equipos de superior categoría y tal vez quiera ver si las puede aprovechar.

–¿Pero en ese caso el Celta no aparece como un segundo plato?

–No. Entendemos perfectamente su situación. Ha cumplido un objetivo. Como todo profesional su aspiración tiene que ser mayor y nosotros lo aplaudimos. Lo que tenemos que saber es cuál es su posición definitiva. Entenderemos su decisión.

–No se demorará supongo...

–No. Primero resolveremos lo de Felipe (Miñambres) y a partir de ahí irán llegando las decisiones. Tiene que ser lo antes posible.

–¿Le ha dolido mucho lo del B?

–Este es un mundo muy complicado y siempre es de mucho sufrimiento y tensión. Las alegrías duran poco. Fue un golpe duro. Los chicos estaban muy ilusionados. Pero hay pequeños detalles que nos hicieron caer.

“En la Pro tenemos que rodear a los jóvenes de gente más veterana”

–El año pasado cambiaron el modelo del B, con más gente de fuera, porque el objetivo era estar en la Pro como fuese. Ahora que ya lo tienen, ¿mantendrán ese modelo o veremos un filial con más gente joven de casa?

–Este año en Segunda B había unos dos mil jugadores. Ahora en la Pro van a estar los ochocientos mejores de esos dos mil. Ya no puedes jugar solo con gente joven, tienes que ir combinando. Los grandes equipos que han subido tienen un 80% de gente muy veterana. Nosotros pensamos al revés, que un 20% al menos tienen que ser gente de algo más de edad, que tienen que “ayudar” a ese grupo principal de jóvenes para que no les pese jugar en una categoría que va a tener mucho nivel. Y no podemos olvidar que el primer equipo tendrá una plantilla corta para que los del filial puedan subir con cierta frecuencia.

–Supongo que a futbolistas como Carreira le pueden salir posibles cesiones en otros clubes. ¿Se lo plantean?

–Algún equipo ha preguntado por él. Pero lo primero que tenemos que ver es qué papel va a tener en el Celta, cuánto va a jugar y a partir de ahí decidiremos. Lo que queremos es formar nuestros jugadores y prepararlos para que den el salto al primer equipo. Si cedes un futbolista a un equipo y luego no tiene oportunidades….para eso prefiero que se quede y juegue treinta partido en la Pro y si es necesario puede ayudar al primer equipo o entrene con ellos. Le va a ser más beneficioso. Son decisiones que hay que tomar con mucha precaución y esto es muy complejo.

"No sabemos de cuántas butacas vamos a disponer en Balaídos"

–¿Sabe el número de butacas que va a tener en Balaídos el próximo año?

–Con el Concello hay cosas que nos tomamos a broma dentro de la seriedad que tiene esto. Que no nos quieran decir ni siquiera cuántas vamos a perder con la reforma de Río Bajo…Yo tomé la decisión de que todos los meses les mandaremos una carta reclamándole lo mismo y al mismo tiempo hacemos la reclamación al Valedor do Pobo para que nos digan al menos eso, de cuántas plazas no podemos disponer. Tenemos la temporada encima y no sabemos ese número. Si ellos están haciendo la reforma tendrán que saberlo. Pero nos niegan un dato que no significa nada. Lo hacen por capricho, por nada más. No hay justificación posible. Es fastidiar por fastidiar.

–Pero para poner en marcha la campaña de abonados tendrán que saber cuántas butacas tienen.

–Quisiéramos saberlo. Esperemos que el Valedor do Pobo les obligue como ha hecho en otras ocasiones a darnos ciertos datos. El Plan Director de la obra nos lo entregaron porque se lo exigió el Valedor. No querían. Pues lo mismo pasa ahora.

–¿Puede darse el caso de que tengan más abonados que butacas?

–Sí. Se puede dar el caso.

–¿Y cómo lo van a solucionar?

–Pues espero que les obliguen a darnos el dato. Y a partir de ahí podemos hacer nuestra campaña y saber cuántas plazas podemos poner a disposición de los abonados.

–¿Qué espera de cara a la próxima campaña de abonados?

–Supongo que vamos a estar rondando el mismo número. Ahora hablamos de 20.000 socios y parece que son pocos. Pero yo empecé con 12.000 y todos estos años fuimos más o menos creciendo. Es cierto que hemos perdido este años pero siempre nos sucede, lo que pasa es que los recuperamos con las nuevas altas. Este año como no ha habido nuevas altas pues parece que la diferencia es abismal. Pero el socio ha respondido bien.

–El problema en este caso es el socio que se va y no vuelve.

–A mí el que me da pena es el que se ha ido y ahora quiera volver pero no pueda. Algunos no quisieron mantener su plaza. Lo avisamos muy bien antes de que sucediera y ahora pasará que algunos querrán volver y a lo mejor no tienen sitio. Socios que a lo mejor llevaban muchos años. Pero algo teníamos que hacer.

–Vivimos una situación delicada en lo económico. ¿El Celta lo tendrá en cuenta en la próxima campaña?

–Sabemos las dificultades que tienen todos, pero también sabemos las que tenemos nosotros. Somos una parte más de la sociedad. Acabamos de anunciar dieciséis millones de pérdidas. No puede ser que la gente nos pida que tengamos más expectativas con el equipo y sin embargo nos pongan pegas si queremos recuperar algo de dinero para cumplir con esas expectativas. Ahí hay una enorme contradicción. No podemos estar perdiendo ingresos y al mismo tiempo pagarle más a los jugadores o traer mejores futbolistas. Es imposible. Tenemos un tope y no vamos a caer en lo de otro tiempo de endeudar al club. O colaboramos todos o no podemos hacer más de lo que estamos haciendo.

–¿Cree que la gente entiende y acepta ese mensaje?

–Aquí hay gente que haga lo que haga siempre se queja. Es gente dirigida y sabemos desde dónde se la dirige. Hacen el ruido de veinte. Luego hay gente sensata que piensa que el Deportivo en Segunda B le cobró lo mismo a sus socios que el Celta en Primera y que a lo mejor eso significa que no lo estamos haciendo tan mal.