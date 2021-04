“Celtismo es ver a Iago llorando como un niño”

– Hace tiempo que nos sabemos mucho de usted. ¿Cómo se ve el fútbol desde los despachos?

– Por suerte he podido seguir ligado al mundo del fútbol, que es lo que más me apasiona. Estoy de director deportivo del Burgos CF con mucha ilusión en esta temporada que está terminando porque creo que nos vamos a clasificar y vamos a hacer un buen play-off de ascenso a Segunda A en un club que tiene una gran afición detrás.

– Las lesiones lo retiraron prematuramente. ¿Se acostumbra a esta nueva faceta profesional?

– Hombre, me habría gustado seguir jugando al fútbol. Me sigo considerando un chico joven, pero es lo que tiene el deporte profesional y yo sigo mirando el lado positivo. Valoro seguir ligado al mundo del fútbol que, como te he dicho, es mi pasión y mi vida.

– ¿Cuesta cambiar el registro del césped al despacho?

– Es muy distinto, hay que formarse. Yo tengo la titulación de entrenador y he hecho luego un máster de dirección deportiva. Cuando vi que, desgraciadamente, el fútbol se me estaba acabando por las lesiones, decidí formarme para seguir ligado a este mundo. No es fácil, pero hay que adaptarse. Ahí estoy de director deportivo y como me encanta el fútbol, estoy feliz.

– ¿Se le ha pasado por la cabeza dirigir algún banquillo?

– Nunca se sabe. Tengo formación para hacer las dos cosas, pero ahora mismo ejerzo la función de director deportivo y estoy muy centrado en eso.

– Le ha tocado esta semana enfrentarse al filial del Celta, cuya camiseta defendió no hace tanto. ¿Qué supone este duelo?

– Estuve cuatro años allí y fui muy feliz. Fue mi primera experiencia fuera de casa y recuerdo Vigo con un cariño tremendo. Tenemos la fortuna de jugar este fin de semana en Balaídos y la verdad es que tengo muchas ganas de volver. Evidentemente necesitamos los puntos y dentro del campo no hay amigos ni temas sentimentales, pero me encantaría que el Celta B se clasificara y después de este partido les deseo lo mejor. Ojalá se puedan clasificar para el play-off.

– ¿Vendrá usted a Vigo?

– Yo viajo siempre con el equipo. No me he perdido ningún partido. Me gusta estar cerca del equipo y ahí estaré encantado además de volver a Vigo.

– ¿Hace mucho que no viene por aquí?

– Pues siempre que puedo me escapo. Tengo casa allí. Soy asturiano, como sabéis, y me queda cerquita, así que cada vez que puedo me escapo. De hecho, iré el viernes porque quiero ir a ver al Coruxo en O Vao el sábado.

– ¿Cómo ve el partido contra el Celta B? Sobre el papel, el Burgos es líder destacado y favorito.

– Pues no sé. Un filial, si tiene el día, nos puede hacer sufrir. Cierto que nosotros llevamos seis partidos sin perder, cinco victorias y un empate, y cinco partidos sin encajar gol y estamos bien. Esta misma semana podemos asegurar el play-off si Unionistas gana al Valladolid B, pero vamos a salir igualmente a ganar, como en todos los campos. Tenemos claro que es una segunda fase mucho más dura que la primera y nos tiene que servir para competir cada partido como una final porque aspiramos al ascenso a Segunda A. El Celta B tiene muy buenos futbolistas y nos espera un partido muy complicado.

– ¿Qué es lo que más le preocupa del Celta B y cuál cree que es su punto más débil?

– Como he dicho es un filial. Tiene gente muy joven, futbolistas que en poco años van a estar jugando al máximo nivel. Si tengo que destacar a alguno, me gusta mucho Manu Justo, al que conozco ya del Coruxo, y Sequeira, el portero, que estaba el año pasado en el Real Unión. Tienen muy buen equipo, la verdad, pero nosotros también estamos en muy buena forma y les vamos a poner las cosas difíciles.

– ¿Si tuviese que fichar a un canterano del Celta B para el Burgos, a quién ficharía?

–Tiene muchos buenos, la verdad. Habrá bastantes que estén pronto en Primera División. Quizá ficharía a Miguel [Rodríguez].

– ¿La gran ventaja del Burgos será su mayor experiencia?

– Lo mejor es que tenemos un colchón importante y no tenemos ninguna urgencia y al Celta un tropiezo le va a poner las cosas difíciles. Ellos tienen que ganar sí o sí. Nosotros vamos más tranquilos, pero ya te digo que el Burgos va a salir a ganar en Balaídos. No tenemos las presión de ganar sí o sí, pero somos un equipo que desde el primer día tenemos en mente la Segunda A y para eso tenemos que intentar ganar a todos los rivales. Nuestro objetivo es salir campeones.

–¿ Las opciones del Celta B pasan por ganar este partido?

– No, quedarían todavía tres partidos, el último en el Plantío. El Celta dio el otro día un puñetazo encima de la mesa ganando en León en un campo muy difícil ante otro candidato al ascenso. Creo que el partido verdaderamente importante para ellos va a ser el del Valladolid B en Pucela.

– ¿Sigue al primer equipo del Celta? ¿Cómo lo ve este año?

– Claro. El Celta es un club que me trató con muchísimo cariño y al que deseo lo mejor. Me gusta mucho cómo juegan desde la llegada del nuevo míster. Hay un futbolista muy por encima del resto, que es Iago, con el que he tenido la suerte de jugar y estoy seguro de que en breve va a volver a la selección.

– ¿Mantiene el contacto con él?

– Sí, todavía hablé con él la semana pasada. Esta semana creo que juegan fuera, pero si llego allí el viernes seguramente le llame y quede con él para tomar un café.

– ¿Y qué le ha comentado de esta temporada y de los apuros vividos en las dos anteriores?

– Pues mira, tengo aún muy vivo el recuerdo de la remontada con el Villarreal, de verlo llorar desconsoladamente, como un niño. Y para mí, que llevo al Celta en mi corazón, eso es el celtismo. Ver a un chico de la casa sufrir como un niño pequeño, como un aficionado más, siendo la estrella del equipo y uno de los mejores jugadores de LaLiga. Me emociona verlo.

– ¿Le extraña que Luis Enrique lo siga obviando a pesar de mantener un nivel superlativo temporada tras temporada?

– Para mí es el mejor y va a volver a la selección. Espero que esté en la Eurocopa. Luis Enrique es un entrenador impresionante y seguro que busca lo mejor, pero Iago está demostrando que está a un nivel enorme. Gerard Moreno está a un nivel descomunal y está haciendo una temporada extraordinaria, pero para mí el mejor delantero de España, y no es porque haya jugado con él, es Iago. Es capaz de hacer cosas en el campo que no se le ocurren a nadie. Tiene un talento innato, es un goleador y ha demostrado de sobra el fútbol y la personalidad que tiene. Siempre lo ha hecho bien con la selección y creo que va a volver pronto.

– ¿Por qué cree que tiene que pelear el Celta esta temporada?

– Tiene que tener ambición en los ocho partidos que faltan. Ya no va a tener problemas con el descenso, a lo mejor Europa se le va a complicar, pero lo que tiene que hacer es ir poniendo piedras para el proyecto del año que viene. El Celta merece volver a Europa. Si no lo puede conseguir este año, aunque tiene que intentarlo hasta el último día, tiene que ir construyendo un proyecto para volver a Europa la próxima temporada.