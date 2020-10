Miguel Rodríguez: "Debutar con el Celta en Primera es algo que recordaré toda la vida"

La última perla de la cantera del Celta en debutar en Primera División, Miguel Rodríguez, nunca olvidará la tarde del 4 de octubre de 2020, cuando Óscar García lo hizo debutar en Primera División en El Sadar, a pesar de la derrota encajada frente a Osasuna. "Fue un debut un poco agridulce, ya que no pudimos sacar los puntos que queríamos, pero muy contento por debutar con el equipo con que siempre soñé y es algo que recordaré toda la vida", ha declarado el delantero en una breve entrevista con Celta Media.

" Al principio no era consciente de lo que iba a pasar. Era como un partido normal. Me llamó el mister y entré, pero al momento ya me di cuenta que estaba jugando en Primera División. Vas perdiendo 2-0, hay que intentar darle la vuelta, no fue posible y después fui consciente de lo que acababa de pasar", ha resumido el canterano, que ha notado un importante cambio con respecto al equipo juvenil en el que todavía milita. "El nivel se nota, hay mucho más ritmo, son mucho más fuertes [los rivales], pero para las jugadas que tuve, bastante cómodo la verdad", ha dicho.

Miguel Rodríguez ha valorado la buena acogida que le han dispensado los profesionales. "Es un grupo increíble. Desde el primer día te acogen como uno más, El hecho de trabajar con profesionales día a día es un aprendizaje increíble para empezar mi carrera", ha ha apreciado. El atacante redondeado, por último, ha destacado la apuesta del Celta por el talento de la casa. "Es un buen papel que hace el club, ya que confía en la cantera y todo niño que está en la cantera ve que, con trabajo y mucho esfuerzo, es posible llegar arriba, ve que algún día podrá cumplirse", ha señalado