Una puerta entreabierta

Manuel Agudo Durán, Nolito, sabe que le quedan once jornadas con la camiseta del Sevilla. Desde que se cerró el pasado mercado veraniego asumió que agotaría su contrato y el desarrollo de la campaña no ha variado ese horizonte. El gaditano, que en octubre cumple 34 años, buscará en otro lugar su último gran contrato profesional. El Celta surge inevitablemente como alternativa en los comentarios. Así hubiera debido ser según lo planificado hace doce meses en la cúpula de Príncipe. Ahora todo está en el aire. En el club ni niegan ni afirman. Resuelve el asunto con un "se verá". Nolito, entre tanto, bromea en un directo de Instagram: "¿El Celta? A mí no me quiere ni el Guadalajara".

De Nolito ya se sabe que ofreció un excelente rendimiento durante sus tres temporadas (2013-2016); una bajo el mandato de Luis Enrique, que lo recomendó, y dos con Berizzo, componiendo con Orellana y Aspas uno de los mejores tridentes célticos en la historia moderna. Además, su traspaso al Manchester City dejó 18 millones en caja. Nada ha empañado el aprecio que sienten por él la directiva y los que fueron sus compañeros en el vestuario, singularmente un Aspas con el que alcanzó un entendimiento casi telepático. Y Nolito tampoco ha olvidado nunca una tierra en la que su familia se sintió muy cómoda, especialmente en Bueu.

Así que los guiños han sido constantes y se mantienen. Pero el intento más serio de repescarlo el pasado verano no estuvo bien calibrado. En Príncipe creyeron que lograrían sacarlo gratis, asumiendo su ficha, cuando el cierre de la ventana se aproximase. Nolito realizó una excelente temporada, Lopetegui decidió quedárselo y el Celta acabó completando la Operación Retorno con Rafinha.

La participación de Nolito ha ido de más a menos, desde la frecuente titularidad en las primeras jornadas al papel de revulsivo o mero espectador en las últimas. Él asume que su tiempo en Sevilla se termina y busca el mejor destino. El Celta, que ahora lo tendría libre, todavía no se ha planteado si acometer la operación, que en todo caso pasará por la permanencia en Primera y el beneplácito de Óscar García, suponiendo igualmente que el técnico se quede.