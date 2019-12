El presidente asegura que Mina "nos ha transmitido que está tranquilo"

Un espinoso asunto sobrevuela la vida del Celta y es la apertura de un sumario contra Santi Mina -y contra el canterano del equipo vigués David Goldar- por presunto abuso sexual a una joven en verano de 2017 en Mojácar cuando era jugador del Valencia. Sobre este asunto el presidente del Celta puntualizó ayer en primer lugar que "tolerancia cero con este tipo de asuntos. El club no admite ni lo más mínimo". Pero luego, entrando un poco más en el fondo del asunto, Carlos Mouriño matizó la situación porque "es un hecho que sucedió cuando el futbolista no estaba aquí y no sabemos la gravedad que pueda tener o no. Entonces tenemos que concederle la presunción de inocencia y recordar que para eso están los juzgados y las leyes que serán los que al final nos marquen el camino a seguir. Cuando sepamos el fondo de la cuestión o haya una sentencia...pues ya podremos pronunciarnos con más claridad".

El dirigente aclaró que el club ha hablado con el jugador y que lo que les ha transmitido en las últimas horas, desde que se conoció la decisión del magistrado de abrir el sumario, es que "está muy tranquilo y que entiende que el caso no va a tener más trascendencia para él. Nosotros no tenemos por qué no creerle hasta que salga la resolución del juez. Si no es de nuestro agrado pues tomaremos las medidas que sean necesarias".

Horario de Reyes

Entre los múltiples asuntos que trató el presidente durante la noche también estaba el discutido horario del partido contra el Osasuna en Balaídos que la Liga ha programado para la noche de Reyes a las 21 horas. El presidente comentó que han hecho lo que han podido por cambiarlo, pero que ahora mismo ya ve pocas posibilidades: "Hemos presentado una carta junto con el Osasuna pidiéndole el cambio. La Liga no se ha pronunciado sobre este asunto y creemos que a estas alturas ya no se va a mover el horario de ese partido. Pero el cambio lo solicitamos con el Osasuna".