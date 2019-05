Mor no se acaba de recuperar y Juncà recae

Fran Escribá no acaba de disponer de todos sus efectivos. El entrenador del Celta esperaba ya contar con todo su arsenal para el último compromiso contra el Barcelona, pero finalmente no pudo contar con Emre Mor, que continúa sin superar el esguince de tobillo que lo ha mantiene alejado de los terrenos de juego desde hace ya tres semanas. El turco-danés continúa trabajando al margen del grupo y no parece que vaya a estar listo para vestirse de corto el próximo domingo contra el Athletic.

A esta cita es más que probable que tampoco llegue David Juncà, que se ha resentido de su problema en el aductor derecho. Aunquesegún el parte de enfemería facilitado ayer por el club el jugador solo padece una sobrecarga, la complicada lesión muscular sufrida recientemente en la zona aconseja prudencia.