Lucas Olaza llega a Vigo

El Celta ultima la llegada de las dos incorporaciones con las que pretende reforzar la plantilla en este mercado de invierno, que se cierra la medianoche de este jueves. En las próximas horas se espera la llegada a Vigo de Lucas Olaza, procedentes del Boca Juniors, para cerrar el acuerdo de cesión. En A Sede también agilizan las gestiones para las salidas de Andrew Hjulsager y de Gustavo Cabral, mientras en Turquía vuelven a insistir en el interés del Galatasaray por el díscolo Emre Mor.

Olaza es un viejo conocido de los técnicos del Celta, que lo incorporó a su filial en la temporada 2015-16. El lateral zurdo uruguayo, de 24 años, coincidió en Barreiro con Brais Méndez y Kevin Vázquez, que ahora pertenecen a la primera plantilla celeste. El conjunto de Segunda B, entrenado entonces por Alejandro Menéndez, contaba además con futbolistas como Borja Iglesias, Pape Cheikh, Iván Villar, Diego Alende, Borja Fernández o David Goldar. Con la celeste disputó 24 partidos en la división de bronce. La temporada siguiente decidió regresar a Montevideo y firmó por el Danubio. El zaguero, que había formado parte de la cantera de River Plate, volvió a Argentina para jugar en Talleres de Córdoba. De ahí pasó a Boca Juniors, con el que disputó la final de la Copa Libertadores que se disputó el pasado diciembre en Madrid.

El equipo bonaerense necesita liberar una plaza de extranjero, pues ha superado el cupo permitido con la incorporación a principios de enero del excéltico Júnior Alonso. El paraguayo firmó una cesión al Celta el verano pasado. El club vigués buscaba un central que también pudiese ocupar la banda izquierda. Con la llegada al banquillo de Cardoso, en Vigo decidieron prescindir de Júnior, que con su incorporación a Boca va a provocar la salida hacia Balaídos de Olaza. De concretarse la operación en marcha, se produciría un cambio de piezas entre el conjunto vigués y el bonaerense.

Además, la secretaría deportiva del Celta continúa trabajando a contrarreloj para concretar la marcha de jugadores como Hjulsager y Cabral. No se espera que cambie la situación de Radoja, a pesar de que no volverá a vestir la celeste tras el conflicto que mantiene con el club por no renovar el contrato. Otro de los jugadores que no cuentan para Cardoso es el turco-danés Emre Mor, apartado del equipo tras una nueva falta grave de disciplina tras ser reincidente. Ayer, desde Turquía se apuntaba el interés del Galatasaray por conseguir la cesión hasta junio del atacante céltico.

