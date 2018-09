Sisto se cae de la lista danesa por un conflicto interno

Los problemas internos en la selección danesa reducen a seis el número de jugadores del Celta que estarán concentrados con sus selecciones: Iago Aspas, Brais Méndez, Stanislav Lobotka, Robert Mazan, Okay Yokuslu y Mathias Jensen. Este último se incorporó a la sub-21 de Dinamarca sin haber recibido el alta médica.

Una disputa por derechos comerciales entre la Federación Danesa de Fútbol y el sindicato de jugadores ha puesto en peligro los dos próximos partidos de la selección absoluta y las perspectivas para la Eurocopa 2020. En este conflicto se ve envuelto el céltico Pione Sisto, que seguramente regresará a Vigo en las próximas horas.

La discordia en el fútbol danés se centra en la forma de regular la participación de los jugadores en actos publicitarios de la selección y los posibles conflictos con sus propios patrocinadores personales.

La federación danesa ha anulado la convocatoria para el amistoso del miércoles a domicilio contra Eslovaquia y para su debut del domingo en casa contra Gales en la Liga de Naciones, el nuevo campeonato de la UEFA, y busca ahora armar una nueva lista con jugadores que actúan en las competiciones danesas.

"Los jugadores queríamos seguir negociando y fue la DBU la que no quiso. Quisimos prolongar el actual acuerdo y jugar en condiciones serias, pero volvió a decir que no. No se trata de dinero, sino de derechos", señaló en un comunicado la estrella danesa del Tottenham, Christian Eriksen.

El acuerdo recién caducado, firmado en 2015, provocó un conflicto en el pasado entre las dos partes por diferencia de interpretación, que acabó con una sentencia del Tribunal de Arbitraje que obligó a la federación a pagar 3 millones de coronas (unos 400.000 euros).