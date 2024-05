El chaleco y el casco salvan a un antidisturbios de A Coruña de ser acuchillado en la celebración del Dépor

El casco y el chaleco que forman parte de la protección de los antidisturbios salvaron a un agente de Unidad de Intervención Policial (UIP) de recibir heridas por cuchilladas en una intervención en un bar de Cuatro Caminos en la noche del sábado, durante la celebración del ascenso del Deportivo a Segunda tras el partido contra el Real Unión. Según confirman dos fuentes policiales, el autor fue un hombre al que el agente estaba identificando por haber participado en una pelea.

De acuerdo con estas fuentes, la Policía Nacional recibió una llamada en torno a la medianoche por un altercado en el local, y una dotación de la UIP que estaba en Cuatro Caminos para prevenir incidentes se dirigió allí porque era la unidad más cercana.

Una vez en el bar, una persona a la que habían golpeado les señaló a un hombre como el autor de la agresión, y, cuando se acercaron al varón, este sacó un arma blanca y atacó a uno de los policías, golpeándole en el casco y en el chaleco antitrauma especial de la unidad, que, como indica un agente coruñés, “aparte de contra balas protege contra golpes”. Las protecciones, indica una fuente policial, “evitaron” las heridas. No hay constancia de que nadie usase armas en la pelea original.

El agente no resultó herido, y su agresor fue reducido y trasladado a dependencias policiales, de donde salió en la mañana del lunes para pasar a disposición judicial. Según indican fuentes de la Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el hombre no ha sido acusado de tentativa de homicidio, sino por "un presunto delito de atentado sin lesiones”, aunque esto puede variar según lo que establezca la investigación.

"Un montón" de antecedentes por robo

De acuerdo con fuentes policiales, el hombre es vecino de la ciudad, tiene entre 35 y 40 años, y ya ha sido detenido “un montón de veces”, pues “se dedicaba mucho a los robos con fuerza”. Desde el Tribunal confirman que tiene antecedentes, pero no por “hechos similares” a los del sábado, pues “la mayoría son por robo”.

La jueza que instruye el caso puso al acusado en libertad este lunes por la mañana, pues la Fiscalía no pidió que ingresase en espera de juicio. Fuentes del Superior señalan que la jueza “entiende que no existe riesgo de fuga, ya que tiene domicilio conocido”, e indican que, aunque el Ministerio Fiscal hubiese pedido la entrada en prisión, “tampoco cabría acordarla” por la “entidad de los hechos” y porque no ha sido condenado anteriormente por delitos similares.

Las mismas fuentes afirman que “está pendiente de investigar la pelea previa a la llegada de los agentes, en la que al detenido le causaron lesiones de cierta entidad en la cabeza”. Otra cuestión que determinar es si “el arma blanca que llevaba en el momento del arresto o era de su propiedad o la portaba como consecuencia de los hechos anteriores”.