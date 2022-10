Una persona ha muerto esta mañana tras salirse de la vía con su coche mientras circulaba por una pista que la Guardia Civil clasifica de "intransitable" que une Cabreiroá y Vilar de Cervos, en la zona de Verín y que se precipitó a la A-52. El 112 Galicia tuvo constancia del accidente al hilo de las 11:15 horas de esta mañana, a través de la llamada de una persona particular que de un coche volcado en la autovía.

Nada más ser alertados por el 112 Galicia, los Bomberos de Verín se desplazaron al punto y, una vez en el lugar, confirmaron la excarcelación de la persona fallecida. Del mismo modo, los gestores del 112 informaron enseguida a los profesionales sanitarios, que también comunicaron la salida del helicóptero medicalizado con base en Ourense, aunque, finalmente, no fue precisa su intervención, ya que los servicios de emergencias nada pudieron hacer por salvarle la vida.

Además, este operativo también contó con la colaboración de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y del personal del servicio de mantenimiento de la carretera. Igualmente, fueron informados los agentes de la Policía Local y los miembros de Protección Civil de la localidad.

No fue el único siniestro de las últimas horas en la provincia. La A-52 también registró una colisión entre un un turismo y un camión a la altura del punto kilométrico 257 y fue la llamada de alerta de una persona particular, no implicada en la colisión, lo que permitió accionar a los medios de intervención hasta el lugar. En este caso, los ocupantes de ambos vehículos salieron por su propio pie.

Fallecido en Corcubión

Otra persona perdía la vida esta mañana en su vehículo, aunque tal y como explican desde el 112 Galicia, en este caso el accidente tuvo un componen añadido.

🔴 #AXEGAInforma dunha mañá tráxica nas estradas galegas con dúas persoas falecidas en distintos accidentes rexistrados en #Verín, onde foi necesaria a intervención dos bombeiros e en #Corcubión, onde un condutor sentiuse indisposto ao volante e saíuse da vía. — 112Galicia (@112Galicia) 25 de octubre de 2022

El conductor sufrió una indisposición previa y terminó saliéndose de la vía.