Señores del gobierno municipal de Poio

¿Quién controla los aforos de los locales de hostelería y restauración?

¿De quién es la competencia? ¿acaso es de ustedes o por el contrario es competencia del Sergas la Xunta de Galicia o el Gobierno Estatal? Es irresponsable que nadie controle los distintos aforos de esos negocios de ocio en el concello y especialmente en la población de Combarro. El pasado sábado en uno de los locales que está en las noticias por dar un positivo del Covid-19 había cerca de un centenar de personas en las terrazas y en los bancos de la plaza de Chousa, sin guardar la distancia sin mascarillas. ¡Cómo puede ser posible la presunta impunidad del cumplimiento de las medidas del COVID-19!

Por supuesto que nadie culpa a los dueños de los locales ni a sus trabajadores, pero quienes tienen la obligación legal de velar por el cumplimiento de las leyes y normas de seguridad sanitaria deberían ser las autoridades municipales y por desgracia la presencia de la policía local es escasa y esporádica en el tiempo. No hay presencia continua a lo largo de las jornadas diarias que estamos invadidos por los miles de turistas en todo el verano. En la famosa calle de Mar es un despropósito a pesar de la cartelería municipal donde recomienda circular en una dirección peatonal de la plaza de Chousa al muelle de la Rúa, hay muchas personas más en dirección contraria a la aconsejada por el concello y como no hay vigilancia municipal de las autoridades es un desastre con el agravante de falta de seguridad y prevención sanitaria.

De verdad, ¿ustedes piensan que hacen lo correcto? ¿Son ustedes conscientes de lo mal que está planificado la medidas contra el Covid-19? No existe ningún protocolo eficaz. Es una anarquía total en los aforos de los locales y en la masificación del casco antiguo del casco antiguo de Combarro. Ustedes tienen un pasotismo inadmisible porque pone en peligro la Salud Pública y con su inacción política están demostrando una vez más que están por encima del "bien o el mal". Los ciudadanos parece que les importan bien poco.