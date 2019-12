El paritorio

Parece el título de una película de terror, y no es para menos. Los políticos dicen por la mañana " hay que revitalizar el rural ", y por la tarde firman órdenes , decretos y disposiciones para su desmantelamiento . No me extraña, los políticos son vendedores de humo. Personas con cero credibilidad entre la ciudadanía. Lo sorprendente es que en este tema "algunos médicos" den por buena la decisión de la supresión de este servicio en el hospital de Verín, aludiendo a razones de calidad del servicio y seguridad. Señores doctores, si la calidad es insuficiente pidan que se mejore, o a caso en la comarca de Verín viven ciudadanas de segunda clase, no vaya a ser que la próxima semana nos digan que la mejor calidad está en Vigo o a la siguiente semana que está en Madrid y tengamos que ir allí. Difícil de entender que la calidad se consigue cuando las mujeres se tienen que desplazar en algunos casos mas de cien kilómetros para parir. Claro, como las recomendaciones son para otras.

Por que ofenden nuestra inteligencia con argumentos tan peregrinos, Muy sencillo, porque saben perfectamente que la mayoría de la sociedad ourensana esta totalmente aborregada y comulgará con todo. Llevan muchos años diciéndonos que al mundo venimos para sufrir, y que no nos preocupemos ya que cuando nos muramos iremos al cielo. "¡Esto, cala! Non hai nada que facer".