Discapacidad y cambio climático

Soy una persona que debido a su enfermedad hace 17 años que voy en silla de ruedas. Estoy muy concienciada con la conveniencia de reciclar para evitar el cambio climático, o al menos, que no sea tan agresivo.

Los contenedores quedan muy altos y a veces me es imposible reciclar, no le alcanzo, tengo que decirle a alguna persona que pasa que me ayude, es muy engorroso.

Hace una temporada (un año como mucho) pusieron en mi barrio unos contenedores para reciclar el aceite usado, desde mi silla no lo alcanzo, no puedo reciclar si no es pidiendo a alguna persona que va de paso que me ayude.

Muchas de las personas con discapacidad vamos en silla de ruedas, ¿es tan imposible que cuenten con nosotros y pongan unos contenedores con el agujero por delante y podamos reciclar todos?

Siento que alguien diga que pedimos demasiado, pero solo queremos en lo que podamos ser unos ciudadanos más y no creo que sea tan difícil que cuenten con nosotros para algunas cosas.