Una viguesa, a flor de piel

Mi abuelo siempre me dijo que para no meterme en líos, evitara hablar de política, religión o fútbol, pero me gustaría dedicar unas líneas de agradecimiento al alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Hace unos cuantos años que nací en Vigo, pero reconozco que estos días mi sentimiento de viguesa está más a flor de piel que nunca.

Toda opinión es respetable, pero quien dé un paseo por Vigo, podrá comprobar cómo, aparte de un impresionante alumbrado que maravilla a grandes y pequeños, los comercios, hoteles, puestos ambulantes? están llenos a rebosar. Tengo clarísimo que esto es bueno para todos, en principio por poder tener en nuestra ciudad un ambiente navideño equivalente al de capitales europeas, y por otro lado porque la repercusión económica a todos los niveles, en beneficio de nuestra ciudad, es enorme.

Habrá quien se queje porque hay mucha gente y demasiado tráfico, o porque ese dinero se podía destinar a otros menesteres, pero lo que está claro es que como también decía mi abuelo, nunca llueve a gusto de todos.

También están los que critican a Abel Caballero por "chapurrear" inglés, sin darse cuenta de que simplemente es una estrategia más para conseguir que en todos los medios de comunicación se hable de él, y por tanto, se publicite nuestra ciudad.

Es increíble ver como día a día trabaja de forma incansable por nuestra ciudad y siempre con una sonrisa, sin importarle tener que hacer selfies con todo aquel que se lo pide, atender las demandas de cualquier ciudadano, no tener un día de descanso personal?

Lo que está claro es que estas Navidades, más que nunca, Vigo es visible en el Mundo.

Y como diría Abel, "verywelcomeeverybodyhere", porque aquí en Vigo sentido del humor, luces y ambiente navideño no nos faltan.