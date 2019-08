Vivir: ahora o después

Somos conscientes de que hemos vivido cuando una vida larga y plena es ya una vida efímera de la que resta añorar lo vivido y esperar lo que vendrá. Es el final negado por quien recibe el don de la salud y la felicidad y el ansiado y merecido por quien vive su vida como una dura prueba de superación física y mental, solo comprensible si el final de la pesadilla es un bonito despertar. Esta vida cobrará sentido si esa gente que nació,vivió y murió sufriendo, recibe su justa recompensa en salud y felicidad, sino ,solo será nacer unos para vivir la vida y otros, para no vivir.Es justo y necesario que el cielo reciba con honor y recompensa a quien en este mundo padeció con dignidad, injusticia, dolor e incomprensión; reconfortante principio a una vida de poder andar,de no convivir con el dolor,de ser consciente de estar y también de marchar,de abrir los ojos y ver,de cerrar los ojos y oír,de despertar y sentir que es la noche,no la soledad; que toda lucha tiene recompensa aunque sea después, en otro lugar, sintiendo que has vivido la vida larga y plena que quien nace merece vivir antes de morir.