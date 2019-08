Si se va a elecciones, ¿quién es el culpable?

Desde mi humilde punto de vista, mi edad, 72 años, y mi experiencia en las luchas sindicales y políticas, creo que pueden avalar mi opinión.

Quiero decir sin lugar a dudas que el culpable es el encargado de buscar apoyos para formar Gobierno, es decir, Pedro Sánchez. No se puede estar negociando a última hora con el socio preferente según sus palabras, y estar pidiendo la abstención a PP y Cs, cuando le han dicho continuamente que van a votar no (el trío de Colón son 147 diputados).

El PSOE quedó desmarcado cuando el líder de UP se apartó, no contaban con eso, y no tuvieron más remedio que entrar a negociar un gobierno de coalición, ofertando ministerios pero sin competencias, eso es para desprestigiar a UP condenándolos al fracaso ministerial, y borrarlos del mapa. Si entro en profundidad hablaría de los barones del PSOE, que nunca quisieron ni quieren un gobierno con UP.

Decir también que IU se equivocó a última hora porque estando en negociación no podía decir lo que dijo, ya que formaban parte de UP. Y el Sr. Sánchez se sigue equivocando en no querer un gobierno de coalición y seguir pidiendo abstención al PP y Cs. Pero tanta ceguera política se puede tener, y seguir en lo mismo, PSOE, PNV, PRC, Compromis, CC, (suman 135 votando afirmativamente si deciden apoyar), los noes los superan, y si se va a elecciones muchos votantes del PSOE y de la izquierda no irán a votar.

¡Ale, a gobernar el tripartito de Colón! Pero usted no se acuerda por quien ganó la moción de censura y estuvo gobernando hasta ahora. ¡Ay? Sr. Sánchez esos ? barones! Si nos lleva a unas elecciones, creo que será su disfunción, y los afiliados no lo volverán a salvar, como hicieron cuando los barones lo defenestraron.