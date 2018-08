"Hola, me llamo Madre y mi apellido es Prematura. Tengo 10 años y estudio en un colegio de mi pueblo. Hace un mes, cuando volvía a casa de natación, un hombre me agarró, me golpeó y como dice mi pediatra "me violó". Yo no sabía lo que era eso hasta ahora porque mis padres siempre decían que eran temas de adultos. Desde aquella noche tan terrible para mí descubrí que estoy embarazada.

Los niños de mi clase aún no lo saben, pero como en mi país no está permitido abortar, seguramente dejaré de ir al colegio y me quedaré en casa. Mis padres no quieren que yo tenga este bebé, pero como no tienen dinero suficiente, no podemos permitirnos el aborto viajando a otro país. Yo no quiero dejar de ver a mis amigas y no entiendo por qué aquel hombre me escogió a mí si soy solo una niña."

"Hola, me llamo Feto y mi apellido es No Esperado. Ahora mismo estoy dentro de la barriga de Madre Prematura. No sé cómo he llegado hasta aquí... Pero cuando salga necesitaré a alguien que me alimente, que me quiera y que pueda dedicar todo su tiempo a mí, por lo menos mientras no me valgo por mí mismo. Para esto, mis padres tendrán una serie de conocimientos porque serán adultos, y los adultos saben mucho de esas cosas. Todo esto suponiendo que tendré un padre y una madre que a parte de quererme mucho podrán permitirse comprar todo lo que yo les pida. No sé cuanto tiempo me queda para salir de aquí, pero cuando salga cambiaré la vida de por lo menos una persona".

Ahora mismo, se está debatiendo mucho el tema del aborto. Para que lo puedas ver desde tu perspectiva te voy a poner en una situación ficticia.

Imagínate que eres el padre de Madre Prematura. Llegas de trabajar a casa y de repente tu hija dice que un hombre le hizo algo que no debía. Tú la llevas al médico y descubres que está embarazada. ¿Qué es lo que haces? Porque claro, es solo una niña y no tiene ni la más mínima idea de qué le está pasando. Tu mujer sabe lo que duele un parto y tú sabes que hay un riesgo muy elevado de que fallezca si da a luz. Sabes que lo mejor para ella es que ese acontecimiento no llegue, pero tienes un sueldo precario y no puedes permitirte el aborto así que, ¿qué haces? ¿Te quedas en blanco y esperas que pase el tiempo hasta que no haya marcha atrás?

Puse el ejemplo de que podría ser tu hija, pero esto mismo le podría pasar a tu hermana, a tu prima, a alguna amiga... Ante estas situaciones hay que actuar rápido porque tú a Madre Prematura la conoces, pero a Feto No Esperado no. Abortando puedes salvar a esa persona a la que quieres porque sabes que si es una niña, no va a tener el cuerpo desarrollado como para un parto. ¿Que de esa forma puedes acabar con una vida? Todos sabemos que sí, pero a ese ser ni lo conoces, ni le pusiste nombre, ni tenéis un vínculo sentimental. No hagas que paguen unos los errores de otros y salva la vida de la gente que te importa. Porque todos sabemos lo que es una madre y la responsabilidad que conlleva serlo.