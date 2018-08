Críticas por el accidente en As Avenidas

Asisto estupefacto a la lectura de preescolar respecto de las críticas y reacciones de la oposición y del presidente de la Xunta, como consecuencia del terrible accidente de As Avenidas.

Me parece deleznable que se aprovechen de un suceso terrible para criticar a una corporación municipal que nada (o casi nada) tiene que ver con las instalaciones afectadas.

Pero no por las competencias o responsabilidad que puedan tener unos u otros, sino por la demagogia gratuita y cainita que profesan en sus declaraciones.

Para atacar a Vigo y a su ayuntamiento, sí abren la boca. Para arrimar el hombro y colaborar o para prestar servicio a la mayor ciudad de Galicia, ni están ni se les espera?

Señores del Partido Popular, he sido votante de su formación más de 30 años, y por sus actos e inacción he dejado de contribuir al sostenimiento de una formación opaca, corrupta y sin progreso que lo único que hace es saquear y cuando no, ni aporta soluciones ni presenta alternativas fiables, solo críticas que cualquier chaval de 10 años lo haría mejor. Por favor, cállense y dejen que el ayuntamiento y los mandatarios de Vigo (y no lo digo por sus siglas políticas) hagan su trabajo y sigan trabajando por esta ciudad como referente de urbe, sostenimiento, futuro y progreso, que -sean sinceros y coincidan conmigo- nunca ha estado tan cuidada y tan ciudad.