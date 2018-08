A los 181 rebeldes y más que hubiera

Hace unos días aparecía en la prensa que 181 militares retirados y/o jubilados ponían el cielo que Franco estaba maltratado y manifestaban que él mismo, había sido un militar ejemplar y el desatino y maltrato que se le estaba dando su figura.

Pues bien, la historia nos ha demostrado y demuestra que el General (Generalísimo) no es tal como ustedes consideran, sino todo lo contrario: un rebelde, un dictador, un juez, un déspota, un tirano, un ignorante, un faraón, un inmisericorde y muchísimas cosas más que se pueden demostrar; aunque solo haya que consultar el D.L.E. (Diccionario de la lengua española). Voy a comentar:

Un rebelde con ustedes, ya que Arturo Barea, retrata en referencia a su participación en la guerra de África, arisco con soldados a los que amenaza? Allí alcanzó el generalato, siendo el más joven de España. Le tocó aplacar, más bien reprimir con extrema crudeza la rebelión de Asturias del 34. En esta localidad pasó de todo y sería una anticipación de la guerra civil. Una vez iniciado el "movimiento" en la colonia africana (llevándose por delante a las autoridades del momento), desembarcó en la península.

Durante un tiempo dominada Andalucía, se estableció el cerco de Badajoz que una vez controlado, pasaron por las armas a miles de defensores de la plaza.

Llamaría la atención la desaparición de la escena de Sanjurjo, que se estrelló cuando venía de Portugal para hacerse cargo por su edad en la cabeza visible de la insurrección. Y, también está la desaparición de su hermano (piloto de aviación), aunque no lo fuera ocasionalmente; me refiero a su ausencia en los primeros días del alzamiento. Ignorante en boca de los militares germanos que lo asesoraban y, no comprendía sus operaciones y posiciones a la hora de establecer una estrategia común para enfrentarse o afrontarse a los rojos.

Éste último ya acontecería en Burgos que lo nombró general en Jefe del Estado mayor. A él se debe el visto bueno para bombardear Guernica por la Luftwaffe.

Tuvo la torpeza de erigirse caudillo de España por la gracia de Dios, que figuró en ciertas monedas; caminar bajo palio con lo que ello significa. También mandó construir el Valle de los Caídos para ser enterrado como un faraón. Están asimismo la fortuna de los Franco con la que se hicieron durante su mandato.

Se comenta que quiso militar en una logia que le rechazó: de ahí, tal vez, odio y persecución de las mismas. Otro tanto para los ideólogos y demás votantes del Frente Popular, que no solo pagaron con sus vidas, prisión, pérdida de empleo y sueldo, destierro, o escapar de las garras del dictador.

La Iglesia tiene mucha, que muchísima culpa por plegarse a la voluntad del tirano al que rodearon de parabienes que aún no cesaron hoy. Están cómo no los juicios sumarísimos llevados a cabo por tribunales militares que en su mayoría, no juzgaban por lo civil sino sin ningún tipo de enjuiciamiento democrático y ajustados a derecho.

El régimen del egocéntrico se saldó con numerísimos fusilamientos de dirigentes de los diversos partidos, detenidos, presos y luego ejecutados (las sacas), y también las mujeres (aunque muchas menos) fueron ejecutadas (las 13 rosas); las maestras apartadas de sus aulas; maestros (formados de urgencia) asesinados; confiscados sus bienes; multas a rebosar; usurpación de viviendas y fincas; intervención de cuentas bancarias. Y, horrendos crímenes que jalonaron el país de norte a sur y de oriente a occidente.

El "Caudillo" firmó miles de sentencias de muerte y en ningún caso se puso a pensar lo que hacía; a este estado solo se llega en un estado de embriaguez de poder, así llegamos al proceso de Burgos, sin garantías para los acusados, llegando la petición de la "no pena de muerte" por jefes de Estado, artistas, escritores y un largo etc. Incluso la petición de gracia de un Papa. La era de Franco es sangrienta y sanguinolenta y tampoco veo su misericordia humana de la que hablan los Papas y es que el citado, jamás la tuvo con sus enemigos a los que dejó postrados en las cunetas, hacinados en los cementerios, en los paredones, en las fosas comunes, en los descampados; en las entrañas de la tierra (cuevas); ríos, mares...

Así ustedes a los que no les faltó todo o en parte, vienen con estas milongas, indignas de ustedes y todos los que se sientan con ustedes. ¿Es que no tuvieron ojos y oídos para estar al tanto de lo que ocurría y cocía a su alrededor? ¿Por qué protestan ahora que están fuera del mando y jubilados?

¿Cómo hicieron caso omiso a las propuestas de la UMD (Unión Democrática Militar), de los valientes militares que se enfrentaron a la dictadura?

Por último rendir un tributo cariñoso a nuestros poetas: Lorca y Hernández.

¡Qué menos que pedir perdón por estos desmanes! Yo y muchos como yo, buscamos la verdad, no somos revanchistas pero necesitamos ser felices y encontrar nuestra paz interior.

"Si eres humilde tendrás la inmortalidad" .