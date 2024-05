Sale a la luz la foto de la posible reconciliación entre Bad Bunny y Kendall Jenner

La Met Gala es uno de los eventos más esperados cada año. Las celebrities tienen que hacer su propia interpretación del concepto, en este caso 'El jardín del tiempo' , y posar con su mejor cara. Mientras, el respetable observa el desfile y las redes sociales se llenan de ríos de opiniones.

Pero, además de los vestuarios, hay otro tipo de cuestiones que despiertan la curiosidad del público. Este año se esperaba un reencuentro entre dos parejas que rompieron recientemente: la de Rosalía y Rauw Alejandro y la de Bad Bunny y Kendall Jenner. De la española y el puertorriqueño no se conocen ni sonrisas ni lágrimas, sólo que Rauw se borró un tatuaje que tenía en el torso con el nombre de ella. Sin embargo, entre la pequeña de las Kardashian y Benito sí que hubo un encontronazo.

Kendall Jenner con Bad Bunny / @24metgala_

Ambos coincidieron en una de las after parties de la Met. Tras la gala y con unos looks algo más cómodos, los ex se sentaron en uno de los sofás y compartieron tiempo entre risas mientras bebían. Lejos de ser un duro reencuentro, parecía todo lo contrario: la fotografía les muestra confidentes.

Además de tiempo en la fiesta, las celebrities pasaron la noche en el mismo hotel. No se sabe si en la misma habitación o en estancias separadas, pero sí que habrían salido con tan solo una hora de diferencia. Ahora, en redes sociales se especula sobre una posible vuelta de Kendall y Benito.