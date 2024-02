La dura crítica viral de una tiktoker sobre los hombres españoles: "Celópatas, invasivos, agresivos y ordinarios"

TikTok está lleno de vídeos de extranjeros que hablan sobre su experiencia viviendo en España. En más de una ocasión han compartido los choques culturales a los que se han enfrentado al poner un pie en nuestro país, pero en la mayoría de las ocasiones estas reflexiones suelen terminar con conclusiones positivas.

En las últimas horas, se ha hecho viral el vídeo de una joven mexicana que ha asegurado estar muy desencantada con la manera de ser de los españoles y por ello quiere saber si esto es lo normal en todo el país.

"Yo no sé si soy la única latina que no ha tenido una relación emocional con un europeo o si soy una latina entre muchas que no ha tenido una relación con un europeo, pero a ver, en mi caso, los europeos que yo he conocido, la verdad es que han sido patéticos", comienza diciendo.

En sus experiencias teniendo citas con hombres europeos, los españoles parecen haber dejado en ella un recuerdo muy desagradable. "Conoces a los españoles y te das cuenta de que el nivel de educación, valores, principios o creencias que tienen estos hombres choca muchísimo con la tuya, porque es que es totalmente diferente, el cielo y la tierra".

Para ella, los españoles son "poco caballerosos, rústicos, toscos, groseros, celópatas, compulsivos, invasivos, agresivos y ordinariOS".

"Honestamente, considero que no hay nada bonito, ni pintoresco, ni espectacular, ni hermoso en los españoles, o al menos a los que yo he conocido. Los alemanes tendrán algo particularmente lindo y es que son atentos y cariñosos, pero los españoles comparten una creencia y una cultura muy extraña".

"Para mí es extraña porque la mayoría de los hombres no son así, o por lo menos no deberían ser así. Yo no quiero generalizar, pero que un hombre sea poco caballeroso o que al menos tengan la energía masculina por los suelos es patético. Es terrible. ¿Cómo consiguen mujeres así?", han terminado diciendo a modo de reflexión.