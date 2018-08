'Dele Alli Challenge', el nuevo reto viral entre los famosos

En la temporada estival son muy populares los challenge, desde el famosísimo Ice Bucket Challenge, el baile Swich Swich hasta el reciente Kiki, do you love me? que consistía en bajarte de un coche en marcha y bailar esta canción. En las últimas semanas un nuevo reto viral ha desbancado a estos últimos: el 'Dele Allí Challenge', la última moda de Instagram que se ha apoderado de esta red social ha conseguido que se sumen millones de usuarios para demostrar que son capaces de hacer este famoso gesto con los dedos.



Este reto comenzó cuando el jugador de fútbol Tottenham Dele Alli hizo este gesto para celebrar un gol. Desde ese momento toda la afición intentó imitarle dando lugar a un nuevo challenge al que se han sumado rostros muy conocidos.





Sólo en Instagram, hay más de 47.000 publicaciones bajo la etiquetay más de 32.000 posts con el hashtag #DeleChallenge.Futbolistas como Neymar, Llorente o Pogba, influencers comoactores y actrices como(Eleven de Stranger Things) y cantantes como Cepeda o Chenoa. Nadie se ha podido resistir sumarse a esta tendencia que aunque a simple vista parece sencillo hay que probarlo para darse cuenta de que tiene truco.Para los que aún no hayan logrado superar el 'Dele Allí Challenge' os dejamos un breve tutorial con el que conseguir sumaros a esta moda. Si aún así este reto no es lo tuyo siempre puedes optar por la versión de Roi de OT, que compartía en sus redes la divertida solución para los más torpres.