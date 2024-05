O festival Cinema a Pedal anuncia as datas deste ano

Por terceiro ano consecutivo, Nigrán eríxese como epicentro do festival “Cinema a Pedal”, unha celebración singular onde a maxia do cinema, o espírito deportivo e o compromiso co medio ambiente se integran para ofrecer unha experiencia única e inesquecible.

Acollida e apoiada polo Concello de Nigrán, a proposta é gozar nunha fermosa contorna natural dunha selección de películas de recoñecido prestixio que teñen como tema principal o uso de bicicletas. A peculiaridade radica en que o público, sobre unha plataforma composta por dez bicicletas, impulsa co seu propio pedaleo o funcionamento do equipo de proxección. O resultado é asombroso: un público entregado, alternándose nas bicicletas, traballa en equipo para que a película non se deteña.

O seu obxectivo? Dinamizar o uso da bicicleta como medio de transporte sostible e saudable para toda a comunidade.

Malia que aínda non se revelaron os detalles das películas seleccionadas, a organización anuncia a inclusión de varias actividades complementarias, incluíndo concursos de vídeo, concertos, recitais e presentacións literarias. Segundo expresan as súas organizadoras, “nesta terceira edición aspiramos a converter o Cinema a Pedal nun festival plenamente sostible e iso só é posible se evoluciona en harmonía coa súa contorna”.

A cita para gozar do festival Cinema a Pedal está marcada para os días 12, 13 e 14 de xullo.