Máis de 25 artistas exporán a súa obra en Baiona

O Multiusos do Mercado de Sabarís e a Alameda Carabela Pinta son os lugares escollidos polo Concello de Baiona para ubicar a nutrida axenda de exposicións de arte que terán lugar nos vindeiros meses.

Estes dous espazos singulares da vila encheranse de arte e cultura para que a veciñanza poida gozar de distintas expresións culturais. Estas exposicións ofrecerán unha oportunidade única para gozar da arte e a cultura en diferentes modos e formas de expresión, nunha contorna privilexiada e culturalmente enriquecedora.

O Multiusos de Sabarís inaugurou onte o calendario co XVI Mercado de Arte, no que diferentes autores e autoras expoñen as súas obras de pintura, escultura e fotografía. Hoxe e mañá, día no que a exposición se clausura, estará aberta ao público entre as 12:00 e as 21:00 horas.

Do 4 ao 16 de xuño será a quenda do parque da Palma, que recibirá a exposición itinerante “A Casa de Galicia. 50 anos da Casa de Rosalía”, comisariada por Pepe Barro, que a Fundación Rosalía de Castro artellou para conmemorar os 50 anos da Casa-Museo Rosalía de Castro.

O Multiusos de Sabarís recibirá de novo á memoria coa exposición de bicicletas antigas “homenaxe a Alfonso González Besada e Fernando González Durán”, que entre o 23 de maio e o 12 de xuño estará aberta ao público de luns a venres entre as 17:00 horas e as 20:30 horas, e os sábados e domingos de 11:00 a 13:00 horas e de 17:00 a 20:30 horas.

Serán moitas máis exposicións as que, ata outubro, pasen polos espazos designados para tal fin. Artistas como Guadalupe Gómez Pin, José Luis Román, Inge Shramm, Caíno Vasconcellos Cabral, Carlos Padín, Santiago Riera Portela, Víctor Lorenzo, Jacobo Gavira Vázquez, Joaquín Márquez Arjona, Quico Urréjola, Dolores Zapatero ou a exposición Eixo Atlántico pasarán por Baiona ao longo de todo o ano.