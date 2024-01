O Concello de Gondomar organiza un ano máis o tradicional desfile de Entroido, un evento de grande relevancia e atrativo turístico no territorio que procura continuar a afianzarse como Entroido de referencia no Val Miñor e no resto de concellos da área.

Tal como aconteceu na pasada edición, o desfile de Entroido non contará cun concurso propiamente dito, senón que todos os participantes que se cingan ás condicións de participación reflectidas nas bases que o Concello estableceu, recibirán unha aportación económica. O desfile de Entroido en Gondomar terá lugar o próximo día 11 de febreiro, e comezará ás 16:30 horas, coa lectura do pregón na Praza Paradela. O enterro da sardiña celebrarase o mércores 14 de febreiro, sempre que as circunstancias meteorolóxicas o permitan.